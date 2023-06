Da ist er: Der Mann, der am 5. Dezember 2022 so viel Leid ausgelöst hat, ein 14-jähriges Mädchen in Illerkirchberg mit dem Messer getötet, ihre 13-jährige Freundin schwer verletzt haben soll. Als der Angeklagte am Freitag, 2. Juni 2023, gegen 10.30 Uhr in den Verhandlungssaal im Landgericht Ulm