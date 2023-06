Nach dem Prozessauftakt vor zwei Wochen steht am Dienstag, 8.30 Uhr, der zweite Verhandlungstag im Fall der getöteten Ece aus Illerkirchberg am Ulmer Landgericht an. Einem 27-jährigen Mann aus Eritrea wird vorgeworfen, das 14-jährige Mädchen im Dezember 2022 ermordet und ihre 13-jährige Freundi...