Die Hose stand offen, der Penis schaute heraus: So soll ein unbekannter Mann am Donnerstag (22.06.) um eine Wiblinger Kindertageseinrichtung herumgeschlichen sein. Das soll eine Zeugin gegen 8.15 Uhr beobachtet haben, teilt das Ulmer Polizeipräsidium mit.

Bei der Kita handelt es sich demnach um eine Einrichtung in der Straße Tannenäcker. Die Zeugin habe gesehen, dass der Reißverschluss an der Hose des Mannes geöffnet war und sein erigiertes Glied herausschaute. Der Mann sei anschließend wieder gegangen.

Erst eine Dreiviertelstunde später, alarmierte die Zeugin die Polizei. Die Beamten fahndeten mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Keine Spur.

Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 1,75 - 1,80 Meter groß und schlank. Sein Alter schätzte sie auf etwa 30. Er hatte kurze, blonde Haare und trug keinen Bart. Weiter soll es keine Auffälligkeiten gegeben haben. Er sah gepflegt aus und trug beige oder graue Jeans und ein blaues T-Shirt.

Um den unbekannten Mann zu finden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer hat den Mann gesehen? Hinweise können an den Polizeiposten Ulm-Wiblingen gegeben werden. Telefonnummer: 0731 401750.

Immer wieder vermeldet die Polizei Menschen, die sich an öffentlichen Orten selbst befriedigen. Erst kürzlich ertappte eine Hundehalterin einen Mann in Dürmentingen beim Masturbieren im Gebüsch , als sie mit ihrem Vierbeiner Gassi ging. Immer wieder gibt es auch Vorfälle, in denen Männer sich vor Kindern entblößen. So auch kürzlich ein Mann in Langenburg. Dieser sprach eine Sechsjährige an und entblößte dabei sein Geschlechtsteil vor dem Kind. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen.