Eine Sechsjährige war bereits am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Im Bereich des kleinen Teiches in der Seestraße/Bahnstraße ging sie den geschotterten Fußweg um den Teich. Dort sah sie einen Mann stehen.

Richtig reagiert

Dieser drehte sich in Richtung des Mädchens um und entblößte sein Geschlechtsteil. Dazu sprach er das Kind direkt an. Das Mädchen reagierte geistesgegenwärtig und rannte los. Als sie sich nochmal umdrehte, sah sie den Unbekannten an einem Auto auf dem Schotterparkplatz an der Bahnstraße. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen, grauen oder hellblauen Kombi gehandelt haben, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen in einer Mitteilung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Unbekannte wird als circa 40 Jahre alter Mann mit Kinn- und Oberlippenbart und bräunlichen Haaren beschrieben. Der Mann trug laut Beschreibung eine hellblaue Jeans, ein T-Shirt in derselben Farbe und noch eine braune Jacke.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 0 73 61 / 58 00 entgegen.