So hatten sie sich ihr Sonnenbad wohl nicht vorgestellt: Am Sonntag, 11. Juni, hatte es sich gegen 15.30 Uhr ein Ehepaar auf der Liegewiese eines Badesees im Bereich Neu-Ulm gemütlich gemacht. Dort bemerkte das Ehepaar zufälligerweise in einem naheliegenden Gebüsch drei Männer, die „offensichtlich dem gemeinsamen Beischlaf nachgingen“, teilt die Polizei mit. Nachdem die drei Männer auf ihren Akt angesprochen wurden, verließen diese fluchtartig mit ihren Fahrrädern den See. Die drei unbekannten Männer konnten von der Polizei nicht mehr gefunden werden.