Wie die Polizei mitteilt, war eine 58-jährige Frau am Mittwoch kurz nach 10.15 Uhr mit ihrem Hund in Richtung Burgau unterwegs. Als sie in der Fabrikstraße über heruntergefallene Äste stieg, bemerkte sie einen Mann. Dieser stand im Gebüsch, telefonierte und masturbierte gleichzeitig bei heruntergelassener Hose.

Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Die Frau gab sich unbeeindruckt, ging weiter und rief kurz darauf die Polizei. Eine Polizeistreife rückte an und nahm den 48-Jährigen nahe des Tatorts fest. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt jetzt, auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.