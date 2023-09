Langeweile am Wochenende? Fehlanzeige! Auch wer keine Ambitionen hat, beim Einsteinmarathon zu Höchstleistungen aufzulaufen, wird vor die Qual der Wahl gestellt. Neben Konzerten, vielen Shopping-Optionen und Comedy, gibt es dieses Wochenende in Ulm auch zahlreiche Partys.

Events über mehrere Tage: Das Wochenendprogramm für Ulm

Manche Veranstaltungen sind so gut, da reicht ein Tag nicht aus. Die brauchen ein ganzes Wochenende.

Mittelalter-Wochenende im Donaubad : Schwitzen wie in vergangenen Zeiten. Verschiedene Aufgüsse erwarten Sie von Freitag bis Sonntag je von 10 bis 22:15 Uhr.

Doch lieber Zuhause shoppen? Der Vintage & Preloved Sale kommt nach Ulm. Am 22. und 23. September machen Second-Hand-Shopper das Stadthaus unsicher. Gezahlt wird nach Kilo. Tickets gibt es online.

kommt nach Ulm. Am 22. und 23. September machen Second-Hand-Shopper das unsicher. Gezahlt wird nach Kilo. Tickets gibt es online. Und weiter noch, auch im Ulmer Trödelhaus wird es spannend für Second-Hand-Shopper: Das Sommerfest geht von Freitag bis Samstag und bietet mehr als nur Shopping.

Flohmarkt für Kinder: Im Raum Ulm gibt es viele Kinderbazare, am Samstag unter anderem in Böfingen, Donaustetten und Neu-Ulm.

Ausstellung, Lesung und Comedy: Das ist der Freitag, 22.09. in Ulm

Kulturgeladen stimmt der Freitag das Wochenende ein. Es können Tränen gelacht werden, aber auch ernste Themen stehen auf dem Programm.

Comedy: „Der Pfefferle und sein Ernst“, so nennen sich die zwei schwäbischen Comedians, die am Freitag mit ihrem neuen Programm „Muss des sei?“ im Kulturverein Erbach auftreten. Um 20 Uhr geht's los.

Tanzaufführung im Roxy : Javier Rodríguez Cobos inszeniert „The Pink Panther“, Einlass ist ab 19 Uhr.

Feiern gehen? Diese Partys steigen am Freitag in Ulm

Party erst am Samstag? In Ulm muss nicht gewartet werden, auch der Freitag hat einiges in petto.

Gleis Klubnacht: Progressive- und Hardtechno mit verschiedenen DJs, wie immer ab 22 Uhr im Gleis 44.

als pop-up-Event im . Ab 22 Uhr feiern hier 101 Gäste, der Einlass kann über Instragram erfragt werden. Hangover-Party im Rockside: mit „mixed clubsound“ startet die Sause um 22 Uhr.

Samstag, der 23.09. wird sportlich: Marathon, Bummeln oder Theater?

Zwischen Vintage-Flohmarkt und Jugendlauf ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Einstein-Marathon 2023: Es geht in die nächste Runde – und startet traditionell mit den Jugendläufen. Am Samstag ist es soweit.

Es geht in die nächste Runde – und startet traditionell mit den Jugendläufen. Am Samstag ist es soweit. Edelfummelflohmarkt im Roxy - ab 10 Uhr bis 14 Uhr können hier Schnäppchen gejagt werden.

geht sie wieder los: Die Suche nach dem Wie jeden Samstag bei gutem Wetter ab 11 Uhr. Opernkrimi im Theater Ulm: Premiere von „Tosca“: ein Melodrama in drei Akten begeistert die Betrachter in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Beginn ist um 19 Uhr.

Feiern und tanzen: das Abendprogramm am Samstag

Wer die Nacht zum Tag machen möchte, den wird die breite Auswahl glücklich stimmen. Live-Musik oder DJ? Sie haben die Wahl.

Ü-30 Club-Nacht im Rockside , mit bunt gemischter Musik lassen es alle ab 25 Jahren krachen.

“ gibt es im ab 23 Uhr. Livemusik in der Bonanzbar : Ab 20 Uhr beginnt das Punkrock-Special, gleich drei Bands sorgen für Unterhaltung.

geht mit „King Kong Kicks: The Party.“ ab 23 Uhr an den Start. Gleis Trance Nacht: Ab 22 Uhr gibt es im Gleis 44 Trance und Psytrance auf die Ohren.

Veranstaltungen in Ulm am Sonntag: Lesung, Tanzen und Kindertheater

Am Sonntag (24.09.) wird gelacht, gelauscht und getanzt: Vielfältige Veranstaltungen für Alt und Jung lassen auch den Sonntag nicht zum Sofa-Tag werden.

Live-Comedy: Sonntag im Goldenen Ochsen , diesmal mit Gast Bernd Kohlhepp. Der Einlass startet um 17 Uhr, Tickets gibt es online zu kaufen.

im : Mark Klawikowski unterhält klein und groß, improvisiert hier und da und lädt zum Mitmachen ein. Die erste Aufführung startet um 11:30 Uhr, die zweite um 15 Uhr. Junges Theater: Eröffnungsfest im Theater Ulm, um 14 Uhr im Foyer.

Eröffnungsfest im Theater Ulm, um 14 Uhr im Foyer. Ulmer Paradekonzerte: Das letzte Mal für dieses Jahr gibt es am Marktplatz in Ulm wieder kostenlose Blasmusik! Von 11 bis 12 Uhr erklingen die Melodien.

in Ulm wieder kostenlose Blasmusik! Von 11 bis 12 Uhr erklingen die Melodien. Salsa-Party: In der Tanzschule TenDance lässt sich am Sonntag die Leidenschaft für Salsa ausleben. Los geht's ab 20 Uhr.

