Mit einer Hommage an die Filmdiva und Stilikone der 1960er Jahre schlechthin startet das Theater Neu-Ulm in die neue Saison. Am 22. September feiert „En suite – Allein mit Audrey Hepburn“ Premiere. In dem Ein-Frau-Stück von Sigrid Behrens verkörpert Daniela Michel aus Karlsruhe Aud...