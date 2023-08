„Am 1. Mai wird das HFCxPIZZAPUB“ schließen. Jedoch wird das HFC-Team nach den Sommerferien mit einem neuen Konzept zurückkehren“, heißt es im Schaufenster von „Hot Fried Chicken“ in Langenau. „Wartet gespannt... folgt für Updates!“ Was im Januar 2022 als neues Schnellrestaurant in der Hindenburgstraße 52 begann – dessen Titel an „“ erinnert – habe sich nicht rentiert, sagt der ehemalige Geschäftsführer Selman Agin. „Auch war die Miete zu teuer“, erklärt der Langenauer, der vorher den „“ in der Hindenburgstraße 30 als klassischen Döner-Laden mit Pizza betrieben hatte.