Schon seit längerem konnte man das Schild von „HFC – Hot Fried Chicken“ in der Ortsdurchfahrt von Langenau in der Hindenburgstraße 52 sehen. Am 10. Januar hat das neue Schnellrestaurant, dessen Titel an „Kentucky Fried Chicken“ erinnert, eröffnet. Doch muss man sich dort als Vegetarier ...