Tübinger Kriminalbeamte waren am Donnerstagmorgen am Hechinger Marktplatz in Aktion. Es gab eine Durchsuchung in einem Ladengeschäft, und zwar in dem, das seit geraumer Zeit Hechinger Gesprächsthema ist: das mit der AfD-Werbung und mit den Politiker-Plakaten im Schaufenster.