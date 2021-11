Menschen, die in Armut leben, Langzeitarbeitslose, Kinder mit Behinderung, Angehörige, deren Kind im Sterben liegt, und viele mehr können GZ-Leser unterstützen: Die GEISLINGER ZEITUNG hat sich bei der 45. GZ-Weihnachtsaktion „Gemeinsam geht’s besser“ für sieben Vereine und Institutionen mit gemeinnützigen Projekten entschieden.

In diesem Jahr fallen wegen der derzeitigen Corona-Lage erneut viele Veranstaltungen aus. Das gilt unter anderem auch für den Geislinger Weihnachtsmarkt und die GZ-Tombola. Deshalb ist die Aktion ganz besonders auf Unterstützung angewiesen. Mitmachen lohnt sich: Die Bandbreite der guten Vorhaben unserer Partner ist vielfältig. Die GZ-Leserinnen und -Leser sind gefragt, für die gute Sache zu werben, aber auch selbst mit Geldspenden die Aktion zu fördern.

Der Spendenerlös geht ohne Abzüge an diese sechs Projekte:

● Der Geislinger Carisatt-Tafelladen bietet seine Waren für Menschen in Armut bewusst günstig an. Nun braucht die Caritas Unterstützung, um unter anderem den Fuhrpark zu finanzieren.

● Die Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen ist eine wichtige Aufgabe. Beim Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser übernehmen dies Ehrenamtliche übernehmen. Durch Fortbildungen sollen sie für diese Tätigkeit qualifiziert werden.

● Die ökumenische Aktion Rückenwind unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen. Sie fördert unter anderem Musik-, Sport- und Nachhilfeunterricht und finanziert Schulranzen für Erstklässler.

● Der Förderverein der Bodelschwingh-Schule in Geislingen möchte als Teil eines sonderpädagogischen Angebots eine Reittherapie zur Verfügung stellen. 34 Schülerinnen und Schüler der Schule sollen in 30 Reiteinheiten davon profitieren.

● Die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung (SAB) betreibt in Geislingen eine Fahrrad-Recycling-Werkstatt mit rund 30 langzeitarbeitslosen Menschen. Die SAB benötigt dafür Werkzeugwagen und einen E-Bike-Ständer.

● Die Ortsgruppe Geislingen des Naturfreundevereins braucht eine neue Wasserleitung, um das Haus Immenreute weiter betreiben zu können. Mit regelmäßigen Arbeitsdiensten halten die Mitglieder das Gebäude in Schuss. Um die neue Wasserleitung realisieren zu können, haben sie einen Förderverein gegründet.

● Der Freundeskreis Afghanistan unterstützt seit 40 Jahren Schulen in Afghanistan. Wegen der dortigen Machtübernahme der Taliban bekommen Lehrerinnen und Lehrer vor Ort nun kein Gehalt mehr. Deshalb möchte der Freundeskreis afghanischen Lehrkräften helfen.

Alles zur GZ-Weihnachtsaktion „Gemeinsam geht‘s besser“

Helfen Das Gelingen der GZ-Aktion ist besonders von Ihrer Unterstützung abhängig. Spendenveranstaltungen sind in diesem Jahr wieder schwer möglich, aber dennoch kann zum Beispiel im Betrieb oder Verein geworben werden.

Spenden Sie können entscheiden, ob Sie für alle Projekte spenden oder für einzelne. Wir bitten alle Spender, das Geld coronabedingt direkt auf eines unserer beiden Spendenkonten zu überweisen: Kreissparkasse Göppingen IBAN: DE24 6105 0000 0006 0770 99 oder Volksbank Göppingen IBAN: DE14 6106 0500 0608 0000 00. Jeder Spender wird in der GEISLINGER ZEITUNG genannt und erhält auf Wunsch eine Spendenbescheinigung (bitte Adresse angeben). Anonyme Spenden sind auch möglich (dies bitte auf der Überweisung vermerken). Sie können uns gerne ein Spendenfoto zuschicken, mit einer kurzen Information: An wen geht die Spende? Wie wurde die Spende eingesammelt? Wie viel Geld ist zusammengekommen? Wir werden Ihren Beitrag gerne in der GZ veröffentlichen.