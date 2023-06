Aufgrund schwerer Unwetterwarnungen ist das für Donnerstagabend geplante Open Air der jungen Soulsängerin Ayliva im Klosterhof Wiblingen abgesagt worden. „Der Veranstalter bedauert, die Fans enttäuschen zu müssen, jedoch steht die Sicherheit unserer Konzertbesucher an erster Stelle.“

Das hat die Konzertagentur Provinztour am Donnerstagvormittag vermeldet. „Ein Ersatztermin konnte so kurzfristig leider nicht gefunden werden, weshalb die Karten für das Konzert von Ayliva dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden können“, heißt es in der Pressemitteilung.“

Klosterhof Wiblingen: Unwetterschäden am Mittwoch