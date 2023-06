Der DWD hat für Mittwochvormittag (12.6.) eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 für einige südliche Teile Baden-Württembergs herausgegeben – unter anderem für den Schwarzwald-Baar-Kreis, den Bodenseekreis und den Kreis Reutlingen. Demnach können die Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Ändert sich die Wetterlage am Donnerstag?

Die aktuelle Unwetterlage für den Südwesten zeigt die DWD- #Warnwetter -App mit Warnkarte und Gewittermonitor. Informieren Sie sich dort über Wettergefahren in Ihrer Region. /kis pic.twitter.com/sYNweRRDMp

Erwartet werden für die Nacht von Mittwoch (21.6.) auf Donnerstag (22.6.) Temperaturen von mehr als 20 Grad. Laut Vorhersage könnte der Donnerstag der heftigste und heißeste Tag der Woche, vielleicht sogar des Jahres bisher werden. Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Lokal kann es zu heftigem Starkregen, sowie Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Kilometer pro Stunde und Hagel kommen. Ganz vereinzelt sind auch Großhagel und Orkanböen bis 140 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.