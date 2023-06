Die Hitze der vergangenen Wochen lässt den Himmel grollen: Zurzeit fegen unwetterartige Gewitter über Baden-Württemberg . Wie Sie sich bei einem Unwetter am besten verhalten, erfahren Sie in diesem Artikel.

Oberste Regel: Zuhause bleiben

Es erscheint logisch: Bei Unwettern bleibt man am besten zu Hause. Das empfiehlt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als oberste Regel. Im Freien ist man durch herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere umherfliegende Gegenstände vielen Gefahren ausgesetzt. Deshalb sollte man nach Behördenangaben das Zuhause nur in Notfällen verlassen. Außerdem empfiehlt das BBK weitere Vorkehrungen, die man Zuhause treffen sollte:

Schließen Sie bei Hagel und Wirbelstürmen die Fenster, Roll- oder Fensterläden und halten Sie sich von ungeschützten Öffnungen fern.

und halten Sie sich von fern. Falls noch ausreichend Zeit zur Verfügung steht: Sichern Sie draußen bewegliche Gegenstände wie beispielsweise Gartenmöbel, Fahrräder, Sonnenschirme etc.

wie beispielsweise Gartenmöbel, Fahrräder, Sonnenschirme etc. Am besten sucht man einen innen liegenden Raum im Erdgeschoss auf. Kellerräume sollten jedoch gemieden werden, da diese sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können.

auf. Kellerräume sollten jedoch gemieden werden, da diese sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können. Meiden Sie Räume mit großer Deckenspannweite , wie zum Beispiel Hallen.

, wie zum Beispiel Hallen. Nehmen Sie empfindliche Geräte vom Netz oder verwenden Sie einen Überspannungsschutz. Am besten schaltet man solche Geräte aus oder zieht ganz den Stecker. Durch diese Maßnahme können die Geräte vor Schäden geschützt werden, die durch plötzliche Überspannungen im Stromnetz verursacht werden könnten. Ein Überspannungsschutz ist ein elektrisches Gerät oder eine Vorrichtung, die entwickelt wurde, um elektronische Geräte vor Überspannungen zu schützen. Es fungiert als eine Art Barriere, die überschüssige Spannung ableitet und verhindert, dass sie die angeschlossenen Geräte beschädigt. Ein Überspannungsschutz kann beispielsweise in Form einer Steckdosenleiste mit integriertem Überspannungsschutz oder eines speziellen Geräts installiert werden.

Wie verhalte ich mich am besten im Freien?

Manchmal kommt es jedoch vor, dass man von einem Unwetter überrascht wird. Auf dem Heimweg, bei einem Ausflug, bei Erledigungen in der Mittagspause – wie Sie am besten handeln, um sich zu schützen, erklärt das BBK:

Meiden Sie ungeschützte Orte , an denen Sie von Hagel oder von vom Sturm mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könnten.

, an denen Sie von Hagel oder von vom Sturm mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könnten. Suchen Sie Schutz in einem Gebäude . Meiden Sie bei starken Stürmen Hallen mit großen Deckenspannweiten.

. Meiden Sie bei starken Stürmen Hallen mit großen Deckenspannweiten. Wenn es nirgendwo Schutz gibt und es hagelt: Legen Sie sich mit dem Gesicht auf den Boden und schützen Sie den Kopf und Nacken mit den Händen .

und . Suchen Sie bei Gewitter Schutz in einem Gebäude . Wenn kein schützendes Gebäude in Sicht ist, gehen Sie mit eng zusammen stehenden Füßen, möglichst in einer Mulde, auf den Fußballen in die Hocke. So wird verhindert, dass besonders viel Strom durch den Körper fließen kann.

. Wenn kein schützendes Gebäude in Sicht ist, gehen Sie So wird verhindert, dass besonders viel Strom durch den Körper fließen kann. Halten Sie bei Gewitter zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern ein .

. Vermeiden Sie bei Gewitter die Berührung von Gegenständen mit Metallteilen wie Regenschirme und Fahrräder.

Meiden Sie bei Gewitter offenes Gelände, Berggipfel, Bäume, Türme, Masten, Antennen und lehnen Sie sich nicht an Zäune.

und lehnen Sie sich nicht an Zäune. Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Überschwemmungsgefahr in leeren Flussläufen oder engen Schluchten aufgrund von Starkregen.

aufgrund von Starkregen. Der DWD empfiehlt außerdem, nach Möglichkeit metallische Gegenstände vom eigenen Körper zu entfernen (z. B. Regenschirme, Golfschläger, Wanderstöcke).

(z. B. Regenschirme, Golfschläger, Wanderstöcke). Im Wald sollte man nach DWD-Angaben am besten tiefer gelegene Bereiche aufsuchen, an denen jüngere und kleinere Bäume stehen. Aber auch hier gilt: Möglichst einen großen Abstand zu den Bäumen einhalten! Denn dort kann nicht nur ein Blitz einschlagen – kräftige Böen können Bäume aus dem Boden reißen und zu Fall bringen. Blitze suchen sich häufig hohe Objekte als Ziel aus, vor allem, wenn diese frei stehen.

Der DWD rät zudem im Allgemeinen bei Aufenthalten in der Natur dazu, stets aufmerksam zu sein. Bei den ersten Anzeichen eines Gewitters, wie dem Aufziehen dunkler Wolken mit Blitzen und Donnergrollen in der Ferne, sollte man idealerweise einen sicheren Zufluchtsort suchen. Selbst wenn das Gewitter nicht direkt über dem aktuellen Standort ist, ist dennoch Vorsicht geboten. Gewitterwolken können sich horizontal über große Entfernungen erstrecken, wodurch theoretisch überall in diesem Bereich Blitzeinschläge auftreten können. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Blitze mehrere Kilometer entfernt von dem eigentlichen Gewitter auftreten.

Im Auto sind Sie bei Gewitter sicher. Am besten daher im Fahrzeug bleiben, aber keine blanken Metallteile berühren.

Das BBK weist außerdem auf den Schutz für Tiere hin. Diese werden durch Unwetter stark verängstigt. Daher sollte man versuchen, Haustiere zu beruhigen und darauf zu achten, dass sie geschützte Bereiche wie Wohnung oder Stall nicht verlassen können.