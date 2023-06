Der Deutsche Wetterdienst warnte seit Tagen vor dem Gewitter-Tief „Lambert“ mit schweren Unwettern am Donnerstag, 22.06.2023: Nach der drückenden Hitze würden Gewitter und Starkregen mit Hagel, Sturm und sogar örtlichen Tornados folgen. Los ging es am Nachmittag im Westen und Teilen des Südwestens, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Unwetter: Überflutungen im Sauerland, NRW und Hessen

Für Gebiete des Sauerlands gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) die höchste Unwetterwarnstufe heraus. Dort rückten Feuerwehr und Polizei schon am Nachmittag zu zahlreichen Einsätzen aus. Wie die Polizei Märkischer Kreis berichtete, liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet und Gullys hochgedrückt. Mehrfach zogen teils sehr heftige Regenfälle über NRW hinweg. Auch dort liefen Keller voll und Straßen wurden überflutet.

Probleme bei Bus und Bahn durch Gewitter

Auch in Teilen Hessens und von Rheinland-Pfalz bekamen die Menschen die Folgen des Unwetters zu spüren. Örtlich gab es mehrere Zentimeter große Hagelkörner. Im Raum Kassel kam es zu erheblichen Problemen bei Bus und Bahn. Eine Bahn-Sprecherin sagte, es gebe in Kassel Probleme am Hauptbahnhof mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung. Davon betroffen sei auch die Fernverkehrsstrecke Kassel-Göttingen.

Im Kreis Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz) stürzten mehrere Bäume auf eine Straße. Einer landete auf einem Lastwagen, wie das ZDF berichtete. Verletzt wurde aber niemand.

Auch in Teilen von BW und Bayern Hagel und schwere Gewitter

Im oberbayerischen Valley gingen bei einem Gewitter golfballgroße Hagelkörner nieder. Auch aus Oberelchingen im Kreis Neu-Ulm wurde heftiger Hagel gemeldet. Von Schäden war bei der Polizei zunächst nichts bekannt. Auch andernorts gewitterte es am Donnerstagabend über Bayern.

Die Unwetterlage in Baden-Württemberg war bis zum Abend vergleichsweise ruhig. Der SWR-Meteorologe Karsten Schwanke warnte allerdings gegen 20 Uhr, dass der Abend für Baden-Württemberg noch nicht zu Ende sei. Der Sender berichtete, dass die Polizei in Ravensburg Schäden durch Unwetter im Kreis Sigmaringen gemeldet habe: Windböen hätten mehrere Häuser abgedeckt, Bäume seien auf die Straße gestürzt, zudem habe ein umgefallener Strommast einen kleineren Flächenbrand verursacht. Den Angaben zufolge stürzte außerdem ein Baum auf ein fahrendes Auto. Niemand sei verletzt worden. Im Kreis Ravensburg sei es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen, nachdem ein Blitz eingeschlagen habe.

Für die Nacht zu Freitag wurden in Deutschland weitere Unwetter erwartet: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vom Süden bis nach Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vor schweren Gewittern. Es könne lokal bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Zu dem Starkregen seien schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer sowie „großer Hagel bis 5 cm Korngröße“ möglich. Das teilte der DWD am Donnerstagabend mit.