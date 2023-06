Er ist eine lebende Legende , was man freilich schnell dahinsagt, aber wer mehr als 100 Millionen Platten verkauft hat, von Queen Elizabeth selig zum Ritter geschlagen worden ist und mit 83 (!) noch auf die Bühne geht – also bitte, wie sollte man Tom Jones anders bezeichnen? Der „Tiger“ eröffnete am Mittwochabend die Open Airs in Wiblingen – bei Traumwetter! Mittags noch hatte ein heftiger Sturm getobt. 2500 Zuhörer feierten den Briten, der topfit und mit Humor so eine Mischung aus Nostalgie-Show und Hitparade einer gigantischen Karriere bot. „Das sieht ziemlich alt aus hier – älter als ich“, scherzte Jones und schaute in den Klosterhof. Stimmt, 18. Jahrhundert. Dann rockte er „Sexbomb“. Legendär! Und noch viele weitere Hits bis kurz vor zehn. Ein mitreißendes Konzert des ewig jungen Tom Jones. Riesenjubel.

Eine ausführlicher Konzertbericht folgt.