Ein Blick auf die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt: Die heftigen Gewitter scheinen erst einmal überstanden. Das Wochenende wird trocken – und sehr heiß.

Windig und warm: Wie wird das Wetter am Freitag im Südwesten?

Am Freitag (23.06.2023) klingen die letzten Regenfälle ab. Der Vormittag ist noch bewölkt, in Oberschwaben kann es noch zu Regen kommen. Doch im Laufe des Tages zeigt sich laut DWD mehr Sonne. Allzu heiß wird es nicht. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 20 und 28 Grad.

Die Nacht auf Samstag wird bewölkt und bleibt trocken.

Kann man am Samstag baden gehen? So wird das Wetter:

Am Samstag wird es ein paar Wolken am Himmel geben, oft zeigt sich die Sonne. Regnen soll es laut DWD nicht. Um die Schwäbische Alb werden es maximal 24 Grad, am Oberrhein maximal 31 Grad. Die Nacht auf Sonntag bleibt niederschlagsfrei.

Sonne und Hitze: das Wetter in BW am Sonntag

Wer in Badestimmung ist, findet am Sonntag sein Glück: viel Sonne, kein Regen und ziemlich hohe Temperaturen bieten ideale Voraussetzungen für einen Tag am See . Maximal sollen es 27 bis 33 Grad werden. Auch die Nacht auf Montag bleibt klar und trocken.

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg nächste Woche?

Am Montag (26.06.2023) soll es meist trocken bleiben. Im Süden und Südosten des Landes könne es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen. Maximal werden es 23 bis 26 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es dann ab. Mindestens 10 bis 15 Grad.

