Die blutige Auseinandersetzung am Sonntag, 23. Juli, dem letzten Tag des Biberacher Schützenfests , hat viel Aufsehen ausgelöst: Kurz vor Beginn des großen historischen Festzuges am Morgen von Bauernschützen waren Straßenabschnitte zwischen der Stadthalle und dem Holzmarkt und Marktplatz von der Polizei als Tatorte abgesperrt: Mitarbeiter der Polizei in weißen Anzügen sicherten Spuren.

Brutale Schlägerei während des Schützenfestes in Biberach

Wie die Polizei berichtete, hatte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich der Stadthalle eine brutale Schlägerei ereignet: Ein Streit zwischen zwei Gruppen war völlig eskaliert, es spielten sich offenbar dramatische Szenen in der Biberacher Innenstadt ab. Unter anderem wurde ein Mensch mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals verletzt.

Jetzt, am Dienstag, 25.07.2023, haben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ulm in einer gemeinsamen Pressemitteilung Details zu dem blutigen Streit bekannt gegeben.

Stiche in den Hals: Schlägerei an der Stadthalle Biberach

Nach Angaben der Ermittler kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Deutschen im Alter von 25 sowie 32 Jahren und einer Gruppe von drei eritreischen Staatsangehörigen im Alter von 23 und 27 Jahren. Dieser Streit eskalierte in eine Schlägerei. Dabei soll laut Polizei einer der beiden 23-jährigen Eritreer mit dem Hals einer abgebrochenen Glasflasche auf den 25-jährigen Deutschen eingestochen haben. Der junge Mann wurde durch die Stiche am Hals verletzt.

Zwei Männer flüchten vor Gruppe in Taxi: Scheiben zerschlagen

Daraufhin flüchteten der 25 Jahre alte Verletzte und sein 32-jähriger Begleiter in ein Taxi. Die drei Männer der anderen Gruppe rannten ihnen hinterher. Einer der Eritreer schlug sogar eine Scheibe des Taxis ein. Unterdessen trafen erste Einsatzkräfte der alarmierten Polizei am Tatort ein. Sie fassten einen der beiden 23-Jährigen sowie den 27-Jährigen und nahmen sie vorläufig fest.

Der zweite 23-Jährige, dessen Identität zunächst unbekannt war, floh vor den Beamten. Der Rettungsdienst brachte den mit der Flasche am Hals verletzten 25-Jährigen ins Krankenhaus. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung seiner blutenden, aber nicht lebensgefährlichen Schnittverletzung später entlassen werden.

Fahndung nach zweitem Schläger: Flüchtiger stellt sich der Polizei

Im Laufe des Tages gelang es den Ermittlern, die Identität des zweiten, flüchtigen 23-Jährigen festzustellen. Der Mann stellte sich später freiwillig der Polizei. Nach den Ermittlungen der Polizei besteht der dringende Verdacht, dass dieser Mann es war, der mit der abgebrochenen Flasche auf den 25-Jährigen eingestochen hatte. Er wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Gefährliche Körperverletzung mit Flasche: Ein Mann in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Biberacher Amtsgericht am Montagnachmittag, 24.07.2023, Haftbefehl gegen den 23 Jahre alten Eritreer. Begründung: Gefährliche Körperverletzung. Seither sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. Sein 27-jähriger Begleiter sowie sein 23-jähriger Landsmann wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zu Schlägerei in Biberach

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach zu der Auseinandersetzung laufen weiter. Die Kripo bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich zu melden unter der Telefonnummer 07351/4470.