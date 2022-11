Derzeit müssen Verbraucher besonders vorsichtig sein: Die Zahl der Rückrufe steigt. Nachdem zunächst Kaufland und Aldi Nord Pistazien zurückrufen mussten, fordert nun auch Aldi Süd seine Kunden dazu auf, bestimmte Pflanzenprodukte auf keinen Fall mehr zu essen.

Es fand sich darin das Schimmelpilzgift Ochratoxin A. Ochratoxine sind typische Lagerpilze, die in Getreidearten, aber auch auf Obst und Gemüse, vor allem Zitrusfrüchten, Trauben und Feigen vorkommen können. Seltener sind sie in Nüssen und Hülsenfrüchten zu finden. Ocratoxine sind bei Versuchstieren nachweislich krebserzeugend, eine gewisse kanzerogene Wirkung kann auch beim Menschen nicht ausgeschlossen werden. Zudem können sie erbgutschädigend wirken.

Es handelt sich um die Produkte Farmers naturals Pistazienkerne- Beerenmix, 100 g, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 18.3.2023, Farmers naturals Pistazienkerne geröstet & ungesalzen, 100 g, MHD 17.3.2023 und Farmers Pistazienkerne geröstet & gesalzen, 100 g, MHD 21.3.2023.

Aldi schreibt dazu auf seiner Internetseite, dass die Artikel aus demgenommen worden seien. Verkauft wurden die Produkte nur in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern. Die Produkte sollen an die Filialen zurückgebracht werden, der Verkaufspreis werde erstattet. Für Rückfragen habe der Lieferant eine Hotline eingerichtet:(Montag bis Sonntag 8 Uhr bis 20 Uhr) oder per E-Mail: rueckruf@cwclasen.de