Seit der Twitter-Übernahme von Elon Musk sind viele Nutzer auf der Suche nach einer Alternative für die App, die jetzt X heißt. Nach Mastodon und Threads ist nun ein anderer Dienst in aller Munde: Bluesky. Der Microblogging Client soll so ähnlich funktionieren wie das Netzwerk X.

Das neue soziale Netzwerk basiert auf dem „Authentical Transfer Protocol“, oder kurz AT-Protokoll. Das Protokoll soll eine Möglichkeit bieten, dass soziale Netzwerke „mehr wie E-Mail, Blogs oder Telefonnummern funktionieren“, heißt es auf der Website (eigene Übersetzung). Das bedeutet: Das Protokoll weist jedem Nutzer ein Standardformat zur Identität, den Followern und anderer Daten zu. So können sich User auch zwischen verschieden auf dem Protokoll basierenden Apps frei hin- und herbewegen – ohne neue Profile zu benötigen.

Die App Bluesky sieht auf den ersten Blick dem Dienst X, früher Twitter, sehr ähnlich. Nutzer können zwischen drei verschiedenen Feeds wählen: dem „Following“ Feed, in dem Beiträge (auch „Skeets“ genannt) der Konten angezeigt werden, denen sie folgen, dem „Discover“ Feed, in dem durch einen Algorithmus Beiträge zusammen gestellt werden und dem „Popular with Friends“ Feed, der Beiträge zeigt, die bei Profilen beliebt sind, denen man folgt.