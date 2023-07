Twitter gehört der Vergangenheit an: Das Online-Netzwerk hat offiziell seinen Namen und sein Logo geändert. Erst wurde beim offiziellen Profil von Twitter der Name zu einem X geändert, wenig später ersetzte ein Logo mit dem Buchstaben auch den gewohnten blauen Vogel in der Web-Version.Der Multimilliardär Elon Musk, der das Unternehmen im vergangenen Oktober gekauft hatte, treibt damit den Umbau der Plattform voran. Bald sollen darüber auch etwa Online-Einkäufe und Bezahlungen abgewickelt werden können.

„Adieu zu Twitter“: Musk treibt Umbau der Plattform voran

"X ist da! Los geht's", verkündete Lina Yaccarino, die CEO von Twitter, bereits am Sonntagabend. Musk änderte sein Profilbild auf das neue X-Logo, bevor am Montag das offizielle Logo auf der Website erschien. Twitter ist nun auch über die Web-Adresse www.x.com erreichbar, welche dann auf die bisherige Seite Twitter.com weiterleitet.

Musk hatte zuvor angedeutet, dass er den geplanten Umbau von Twitter beschleunigen möchte. Am Samstagabend erklärte er: "Wir werden bald Adieu zur Marke Twitter sagen und Schritt für Schritt auch zu allen Vögeln". Das bisherige Twitter-Logo bestand aus einem blauen Vogel auf weißem Hintergrund. Übersetzt bedeutet Twitter so viel wie "Gezwitscher".

Bereits zuvor hatte Musk den Mutterkonzern von Twitter in The X Corporation umbenannt und eine neue App angekündigt, die auch als Bezahldienstleister und Online-Marktplatz fungieren soll. Der Multimilliardär und Tesla-Chef gründete im Jahr 1999 das Unternehmen X.com, welches später als Zahlungsdienstleister Paypal bekannt wurde. Das X ist auch prominent im Namen seines Raumfahrtunternehmens SpaceX enthalten. Zudem trägt eines seiner Kinder den Namen X Æ A-12.

X als neue Super-App: Experten skeptisch

Im vergangenen Oktober erwarb der Geschäftsmann Twitter für 44 Milliarden Dollar und entließ daraufhin einen Großteil der Belegschaft. Die Werbeeinnahmen der Plattform sind seitdem deutlich gesunken, und es traten immer wieder technische Probleme auf. Um das Vertrauen der Werbekunden wiederherzustellen, ernannte Musk im letzten Monat Lina Yaccarino, die ehemalige Werbevertriebsleiterin des Medienkonzerns NBCUniversal, zur neuen Twitter-Chefin.

Experten sehen die Chancen, dass X zu einer Art neuen Super-App wird, jedoch kritisch. "Angesichts der Art und Weise, wie Herr Musk die Mitarbeiter von Twitter seit seiner Übernahme behandelt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Entwickler besonders erpicht darauf sind, für das Unternehmen neue Anwendungen zu entwickeln", so Simon Kemp von der Beratungsfirma Kepios. Es sei denn, Musk würde besonders viel bieten - was "angesichts der derzeitigen Verschuldung des Unternehmens noch heikler wäre".

(mit Material von dpa und afp)