In der RTL-Show „Zeig uns deine Stimme“ dreht sich alles um die Frage, wer wirklich singen kann und wer nur so tut. Das Format, das in den ersten beiden Staffeln noch „I Can See Your Voice“ hieß, geht am 02.09.2022 zu Ende. In Folge 6 versuchen die letzten Kandidaten von Staffel 3 auf der Bühne das Spiel-Team sowie das prominente Rate-Team von sich zu überzeugen.

Wer moderiert Folge 6?

Folge 6? Wer ist das Spiel-Team?

Wer sitzt im Rate-Team?

Wer ist der Musik-Star ?

? Wer sind die Mystery-Sänger?

Wir haben euch alle Infos zu Folge 6 von Staffel 3 im Überblick.

„Zeig uns deine Stimme“ 2022: Wer moderiert Folge 6?

Eine der Neuerungen in der dritten „Zeig uns deine Stimme“-Staffel betrifft die Moderation. Während in den beiden Jahren zuvor durchgehend Daniel Hartwich moderiert hat, gibt es 2022 wöchentlich wechselnde Moderatoren. In der sechsten Folge können sich die Zuschauer auf Oliver Geissen freuen.

Oliver Geissen moderiert Folge 6 von „Zeig uns deine Stimme“ 2022.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das ist das Spiel-Team in Folge 6

In jeder Folge wagt ein neues Duo die Herausforderung der Musik-Rate-Show. In der letzten Folge von Staffel 3 sind Nathalie und Peter im Studio dabei. Das Nichte-Onkel-Gespann aus Hamburg und Vechta hat die Chance auf bis zu 25.000 Euro, sollte es mit seinen Vermutungen richtig liegen.

Peter und Nathalie haben in Folge 6 die Chance auf bis zu 25.000 Euro Preisgeld.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Diese Promis bilden das Rate-Team in Folge 6

Wie gewohnt gibt es ein prominentes Rate-Team, das ebenfalls in jeder Folge wechselt. Jeweils vier Promis raten, welcher Kandidaten wirklich singen können und wer nur blufft.

In der sechsten Folge sind diese vier Prominenten dabei:

DJ Ötzi

Evelyn Burdecki

Thomas Hermanns

Frank Buschmann

In Folge 6 sind DJ Ötzi, Frank Buschmann, Evelyn Burdecki, Thomas Hermanns und Musikstar Johannes Strate dabei.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das ist der Musik-Star in Folge 6

Unter den prominenten Rate-Experten befindet sich in jeder Show zusätzlich noch ein Musik-Star, der am Ende der Show mit dem Gewinner-Kandidaten live ein Duett singt. In der letzten Folge ist das Johannes Strate.

Das sind die Kandidaten in Folge 6

Acht Mystery-Sänger treten pro Folge auf die Bühne. Wer singt wirklich gut und wer schwindelt? Das zeigt sich nach jeder Runde, wenn das Spiel-Team einen Kandidaten eliminiert.

Diese Kandidaten sind in Folge 6 dabei:

Sanitäterin

Reiter

Arzthelferin

Cheerleaderin

Barkeeper

Salsa-Tänzerin

Feuerwehrfrau

Gardetänzer