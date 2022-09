Wer kann wirklich singen und wer tut nur so? Das ist die große Frage bei „Zeig uns deine Stimme“ auf RTL. Pro Folge geht es für ein Spiel-Team um 25.000 Euro. Das Duo muss erraten, wer Sänger und wer Schwindler ist. Unterstützt wird es immer von einem Promi-Panel und einem Musik-Star. Was sich zunächst nach viel Spaß anhört, wurde leider ein Flop: Nach drei Folgen wurde dem Format der Primetime-Platz am Sonntagabend entzogen. Seit der vierten Folge läuft „Zeig uns deine Stimme“ nur noch im Nachtprogramm...

Wann kommt die Show im TV?

Gibt es die Folgen in der Mediathek ?

? Wer moderiert?

Start, Sendetermine, Sendezeit, Wiederholung, Stream – hier findet ihr alle Infos zur Ausstrahlung von „Zeig uns deine Stimme“ 2022 im Überblick.

„Zeig uns deine Stimme“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Für die dritte Staffel des Musikformats hat RTL den Namen von „I Can See Your Voice“ in „Zeig uns deine Stimme“ geändert. Unter neuem Titel gingen die Folgen ab Ende Juli an den Start. Im wöchentlichen Rhythmus durften sich Fans des Musikformats auf RTL auf eine neue Folge freuen. „Zeig uns deine Stimme“ 2022 lief bis zur Absetzung sonntags zur Primetime um 20:15 Uhr. Seit Folge 4 können Fans das Format nur noch im Nachtprogramm sehen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 24.07.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 31.07.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 07.08.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 19.08.2022 um 00:55 Uhr

Folge 5: 26.08.2022 um 00:45 Uhr

Folge 6: 02.09.2022 um 00:35 Uhr

„Zeig uns deine Stimme“ 2022: Wiederholung

Die dritte Staffel von „Zeig uns deine Stimme“ wird nach der Ausstrahlung im TV nicht wiederholt. Die Folgen lassen sich im Nachhinein jedoch online auf RTL Plus ansehen.

„Zeig uns deine Stimme“ im Stream auf RTL Plus

Die Folgen von „Zeig uns deine Stimme“ können parallel zur TV-Ausstrahlung RTL Plus, früher TVNow, gestreamt werden. Dort sind sie im Nachhinein auch als Wiederholung abrufbar.

„Zeig uns deine Stimme“: So funktioniert die Show

Bei „Zeig uns deine Stimme“ geben die „Mystery-Sänger“ vor, echte Gesangstalente zu sein. Die Kandidaten müssen dann zusammen mit einem Gastmusiker versuchen aufzudecken, wer die Wahrheit sagt und wer nur blufft. Die „Mystery-Sänger“ werden dabei in verschiedenen Rollen, wie zum Beispiel als Fitness-Model, Sportlehrer oder Krankenschwester, vorgestellt. Der Kandidat muss dann versuchen, schlechte Sänger aus der Gruppe zu entfernen, indem er errät, wer sie sind, ohne sie singen zu hören. Letztendlich muss er am Ende jeder Runde ein bis zwei Sänger eliminieren, die dann auf der „Bühne der Wahrheit“ auftreten. Der am Ende verbleibende „Mystery-Sänger“ hat im Finale schließlich die Möglichkeit auf ein Duett mit dem Musiker. Dann stellt sich heraus, ob der Kandidat die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Am Ende wartet außerdem ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro auf den Sieger.

Beim Raten hilft nicht nur eine gute Menschenkenntnis, sondern auch das berühmte Rateteam, das aus verschiedenen Promis aus allen Bereichen besteht. Außerdem wird es verschiedene Hinweise geben.

Das sind die Moderatoren von „Zeig uns deine Stimme“ 2022

Auch in der dritten Staffel von „Zeig uns deine Stimme“ werden wieder zahlreiche Promis zu Gast sein. Doch es gibt in dieser Staffel eine Neuheit: Der Moderator der Show wechselt in jeder Folge.

Folge 1: Daniel Hartwich

Folge 2: Oliver Pocher

Folge 3: Laura Wontorra

Folge 4: Jan Köppen

Folge 5: Sonja Zietlow

Folge 6: Oliver Geissen

Das sind die Gäste und Promis in Staffel 3

In jeder Folge wagt ein neues Spiel-Team die Herausforderung. Unterstützung bekommt dieses von einem wöchentlich wechselnden, prominenten Rate-Team. Zudem ist jeden Sonntag ein neuer Musik-Star im Studio dabei, der am Ende mit dem Finalisten im Duett auftritt.

Wer die Spiel-Teams, Musik-Stars und Rate-Teams sind, seht ihr hier:

Folge 1

Spiel-Team: Nico & Jonathan aus Frankfurt am Main (Paar)

Nico & Jonathan aus Frankfurt am Main (Paar) Musik-Star: Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld Rate-Team: Anna Loos, Thomas Hermanns, Max Giermann und Chantal Janzen

Anna Loos, Thomas Hermanns, Max Giermann und Chantal Janzen Alle Infos zu Folge 1

Folge 2

Spiel-Team: Kerstin & Melina aus Hattingen (Mutter & Tochter)

Kerstin & Melina aus Hattingen (Mutter & Tochter) Musik-Star: Tim Benzko

Tim Benzko Rate-Team: Max Giermann, Tim Mälzer, Evelyn Burdecki und Jorge Gonzalez

Max Giermann, Tim Mälzer, Evelyn Burdecki und Jorge Gonzalez Alle Infos zu Folge 2

Folge 3

Spiel-Team: Tanja & Stefan aus Zweibrücken (Ehepaar)

Tanja & Stefan aus Zweibrücken (Ehepaar) Musik-Star: Thomas Anders

Thomas Anders Rate-Team: Max Mutzke, Frank Buschmann, Mirja Boes, Jorge Gonzalez

Max Mutzke, Frank Buschmann, Mirja Boes, Jorge Gonzalez Alle Infos zu Folge 3

Folge 4

Spiel-Team: Magdalena & Amelie aus Leverkusen und Düsseldorf (Freundinnen)

Magdalena & Amelie aus Leverkusen und Düsseldorf (Freundinnen) Musik-Star: Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella Rate-Team: Bülent Ceylan, Judith Williams, Tim Mälzer, Jorge Gonzalez

Bülent Ceylan, Judith Williams, Tim Mälzer, Jorge Gonzalez Alle Infos zu Folge 4

Folge 5

Spiel-Team: Silke & Kurt aus Gelsenkirchen (Ehepaar)

Silke & Kurt aus Gelsenkirchen (Ehepaar) Musik-Star: Ilse DeLange

Ilse DeLange Rate-Team: Uwe Ochsenknecht, Reiner Calmund, Sara Engels, Max Mutzke

Uwe Ochsenknecht, Reiner Calmund, Sara Engels, Max Mutzke Alle Infos zu Folge 5

Folge 6