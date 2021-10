Alle „You“-Fans freuen sich aktuell über den Start der dritten Staffel am 15. Oktober auf Netflix. Da kommt bei vielen direkt die Frage nach Staffel 4 auf. Endet die Geschichte von Joe nach drei Teilen oder wird es noch eine Fortsetzung geben? Jetzt hat Netflix die Antwort geliefert.

Start, Besetzung, Handlung, Buch – alle Infos zur vierten Staffel auf Netflix findet ihr hier.

„You“ Staffel 4: Start auf Netflix

Einen Tag vor dem Start der dritten Staffel hat Netflix verkündet: Es wird Staffel 4 geben! Wann die Serie weitergeht, ist allerdings noch nicht bekannt.

Als Start wäre Herbst 2022 denkbar. Die neuen Folgen der vierten Staffel werden aber sicherlich wie bisher am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf Netflix zur Verfügung stehen. Sobald es News gibt, findet ihr diese hier.

„You“ Staffel 4: Trailer

Da die vierte Staffel noch nicht abgedreht ist, gibt es auch keinen Trailer. Wer sich allerdings einen Überblick über die Geschehnisse in der dritten Staffel machen möchte, kann sich hier den Trailer zur Netflix-Serie ansehen.

Youtube „You“ Staffel 3 – Offizieller Trailer

„You“ Staffel 4: Handlung

Über die Handlung von Staffel 4 lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Wie wir momentan wissen, findet Joe sich zu Ende der zweiten Staffel in der Rolle des Familienvaters wieder. Demnach soll in der dritten Staffeln ein Neuanfang für die frischgebackene Familie her. Doch auch die Vorstadt bietet Nachbarinnen, die Joes obsessives Interesse durchaus entfachen können. Die aktuelle Staffel wird zeigen, wie Joe mit der Versuchung nebenan zurechtkommt und wie sich sein Leben mit Ehefrau Love und Kind verändert.

Die Handlung einer vierten Staffel hängt also ganz davon ab, wie Joe und Love mit der neuen Heimat, der Verantwortung als Eltern und ihrer kriminellen Vergangenheit umgehen.

„You“ Staffel 4: Schauspieler im Cast

In der aktuellen Staffel „You“ sind neben den bekannten Gesichtern auch einige neue Schauspieler im Cast. Ob die Besetzung in Staffel 4 dieselbe sein wird, steht noch nicht fest.

Hier findet ihr eine Auflistung der bekannten Schauspieler und der dazugehörigen Rollen:

Penn Badgley – Joe Goldberg

Victoria Pedretti – Love Quinn

Shalita Grant – Sherry

Travis Van Winkle – Cary

Saffron Burrows – Dottie Quinn

Tati Gabrielle – Marienne

Dylan Arnold – Theo

Scott Speedman – Matthew

Michaela McManus – Natalie

Shannon Chan-Kent – Kiki

Ben Mehl – Dante

Christopher O'Shea – Andrew

Christopher Sean – Brandon

Bryan Safi – Jackson

Mackenzie Astin – Gil

Ayelet Zurer – Dr. Chandra

Jack Fisher – junger Joe

Mauricio Lara – Paulie

Scott Michael Foster – Ryan

„You“ Buch: Die Romane von Caroline Kepnes

Die Buchreihe wurde von Caroline Kepnes verfasst und unterscheidet sich in manchen Dingen recht stark von der Handlung in der Serie. Beispielsweise landet Joe zu Ende des zweiten Buches im Gefängnis: Dieses Szenario gibt es in der Serie allerdings nicht.

Ob es ein weiteres Buch geben wird, ist aktuell unklar.

Hier eine Auflistung der Bücher: