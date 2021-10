Alle „You“-Fans kommen schon bald wieder voll auf ihre Kosten, denn im Oktober startet Staffel 3 der Serie auf Netflix.

Das Finale der vorherigen Staffel endete anders als erwartet: Joe und Love, die nebenbei bemerkt hochschwanger ist, leben gemeinsam in einem hübschen Häuschen in der kalifornischen Vorstadt Madre Linda. Alles scheint sich beruhigt zu haben, so auch Joe, doch lässt die nächste Versuchung nicht lange auf sich warten. Die neue Nachbarin scheint ihn zu begeistern...

Start, Besetzung, Handlung, Trailer, Buch – alle Infos zur dritten Staffel auf Netflix findet ihr hier.

„You“ Staffel 3: Start auf Netflix

Der dritte Teil der Netflix-Serie startet am Freitag, den 15.10.2021, auf Netflix mit der ersten Folge. Insgesamt umfasst diese Staffel zehn Episoden, die am Erscheinungstag immer ab 9 Uhr auf auf der Streaming-Plattform abrufbar sein werden.

„You“ Staffel 3: Sendetermine

Die Episoden von „You“ werden immer freitags ab 9 Uhr auf Netflix verfügbar sein. Eine Auflistung der voraussichtlichen Sendetermine findet ihr hier:

Folge 1: 15.10.2021 ab 9 Uhr

Folge 2: 22.10.2021 ab 9 Uhr

Folge 3: 29.10.2021 ab 9 Uhr

Folge 4: 05.11.2021 ab 9 Uhr

Folge 5: 12.11.2021 ab 9 Uhr

Folge 6: 19.11.2021 ab 9 Uhr

Folge 7: 26.11.2021 ab 9 Uhr

Folge 8: 03.12.2021 ab 9 Uhr

Folge 9: 10.12.2021 ab 9 Uhr

Folge 10: 17.11.2021 ab 9 Uhr

„You“ Staffel 3: Trailer

Netflix gewährt seinen Zuschauern mit einem Trailer bereits einen kleinen Einblick in die Geschehnisse der dritten Staffel. Hier könnt ihr den Trailer schon einmal ansehen.

Youtube „You“ Staffel 3 – Offizieller Trailer

„You“ Staffel 3: Handlung

Die zweite Staffel schien ein recht ruhiges Ende gefunden zu haben: Joe und Love erwarten ein Kind und ziehen deswegen in eine neue Stadt. Ein Neuanfang soll her. Doch auch die Vorstadt bietet interessate Nachbarinnen, die Joes obsessives Interesse durchaus entfachen könnten. Die neue Staffel wird zeigen wie Joe mit der Versuchung nebenan und seiner neuen Ehefrau Love, die ebenso boshafte Charakterzüge in sich trägt wie er, zurecht kommt und ob seine Aufgaben als Vater tatsächlich ausreichen um ihn nachhaltig zum Guten zu verändern.

„You“ Staffel 3: Schauspieler im Cast

Die neue Staffel „You“ birgt neben bekannten Gesichtern auch einige neue Schauspieler im Cast. Hier findet ihr eine Auflistung der Schauspieler und der dazugehörigen Rollen:

Penn Badgley – Joe Goldberg

– Joe Goldberg Victoria Pedretti – Love Quinn

Shalita Grant – Sherry

Travis Van Winkle – Cary

Saffron Burrows – Dottie Quinn

Tati Gabrielle – Marienne

Dylan Arnold – Theo

Scott Speedman – Matthew

Michaela McManus – Natalie

Shannon Chan-Kent – Kiki

Ben Mehl – Dante

Christopher O'Shea – Andrew

Christopher Sean – Brandon

Bryan Safi – Jackson

Mackenzie Astin – Gil

Ayelet Zurer – Dr. Chandra

Jack Fisher – junger Joe

Mauricio Lara – Paulie

Scott Michael Foster – Ryan

„You“ Buch: Die Romane von Caroline Kepnes

Die Buchreihe wurde von Caroline Kepnes verfasst und unterscheidet sich in manchen Dingen recht stark von der Handlung in der Serie. Beispielsweise landet Joe zu Ende des zweiten Buches im Gefängnis: Dieses Szenario gibt es in der Serie allerdings nicht.

Hier eine Auflistung der Bücher: