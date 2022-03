Am heutigen Donnerstag, 24.03.2022, finden die Halbfinals der Europa-Playoffs zur Qualifikation für die WM 2022 in Katar statt. In den mit Spannung erwarteten Länderspielen trifft Nationaltrainer Stefan Kuntz mit der Türkei auf Portugal um Superstar Ronaldo, die Italiener erwarten Außenseiter Nordmazedonien. Zudem kommt es ab 20.45 Uhr zu den Duellen Wales - Österreich und Schweden - Tschechien.

Wo werden die Playoff-Spiele live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung der Länderspiele im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der heutigen WM-Playoffs im Überblick.

WM-Qualifikation Playoffs 2022: Die Übertragung der Spiele heute live im TV und Stream

Alle Infos zur Übertragung der WM-Playoffs 2022 heute, am 24. März 2022:

Portugal – Türkei

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Übertragung: Die Playoff-Partie zwischen Portugal und der Türkei wird nicht im Free-TV übertragen. DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Alle weiteren Infos zur Übertragung des Länderspiels Portugal vs. Türkei findet ihr hier.

Italien – Nordmazedonien

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Übertragung: Die Playoff-Partie zwischen Italien und Nordmazedonien wird nicht im Free-TV übertragen. DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Alle weiteren Infos zur Übertragung des Länderspiels Italien vs. Nordmazedonien findet ihr hier.

Wales – Österreich

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr TV-Übertragung : -

Livestream: DAZN

Schweden – Tschechien

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr TV-Übertragung : -

- Live-Stream: DAZN

WM-Qualifikation Playoffs 2022 Europa: Polen ist weiter – Ukraine vs. Schottland im Juni

Eigentlich hätte es in der Europa-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Donnerstag sechs Begegnungen gegeben. Die Ukraine tritt wegen des russischen Angriffskriegs erst im Juni gegen Schottland an. Die Russen wurden ausgeschlossen, deswegen ist Polen bereits weiter und trifft im Duell um ein WM-Ticket entweder auf Schweden oder Tschechien.