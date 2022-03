Am heutigen Donnerstag, den 24.03.2022, kämpfen Portugal und die Türkei im Halbfinale der Playoffs um die Qualifikation zur WM 2022 in Katar. Auf den Sieger wartet im Endspiel dann mutmaßlich die italienische Nationalmannschaft, die in ihrem heutigen Duell gegen Nordmazedonien der klare Favorit ist.

Wo wird Türkei gegen Portugal live im TV und Stream übertragen? Alle Infos zur Übertragung der WM-Playoffs im Überblick.

WM-Playoffs 2022 – Portugal gegen Türkei: Anpfiff, Übertragung und Spielort

Das Playoff-Spiel Portugal gegen Türkei findet am Donnerstag, 24.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Begegnung um 20:45 Uhr. Ausgetragen wird das Quali-Spiel im Estadio do Dragão in Porto. Für Türkei-Trainer Kuntz und seine Mannschaft geht es im Duell mit den Portugiesen darum, die aufgeheizte Stimmung im Estádio do Dragão in Porto zu drehen. „Es geht in solchen Spielen nicht nur um Qualität, sondern auch um Teamspirit, mentale Stärke, Resilienz, um Willen – und ums Publikum“, sagte der ehemalige U21-Coach. „Wenn wir es schaffen sollten, hier und da Gräben aufzutun, wären wir sicher einen Schritt weiter.“ Portugal hat die besseren Spieler, die Türkei dagegen die bessere Stimmung. Schon die Teilnahme an den Playoffs ist ein kleiner Erfolg für Kuntz. Jetzt wollen Hakan Calhanoglu und Co. mehr.

Alle Infos zum Spiel Portugal gegen Türkei am 24.03.2022 im Überblick:

WM-Playoffs 2022: Wer überträgt Portugal gegen Türkei im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich, ob die WM-Playoffs-Partie Portugal gegen Türkei im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Spiel zwischen dem Vorrundenzweiten der Gruppe A und dem Vorrundenzweiten der Gruppe G wird nicht im Free-TV übertragen. Die Playoff-Halbfinals der WM-Qualifikation werden generell nicht im kostenlosen TV zu sehen sein. Anders sieht es da bei der deutschen Nationalmannschaft aus. Das Team von Hansi Flick trifft an diesem Samstag auf Isreal und am nächsten Dienstag auf die Niederlande. Diese kommenden beiden Freundschaftsspiele werden von den Fernsehsendern ARD und ZDF übertragen.

Portugal vs. Türkei Übertragung: WM-Quali 2022 live im Stream auf DAZN

Obwohl die Begegnung Portugal gegen Türkei nicht live im Fernsehen übertragen wird, können Fans das Halbfinal-Duell auf anderem Wege verfolgen. Im Internet auf dem Streamingportal DAZN wird die Partie live und exklusiv im Livestream übertragen. Doch auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 2 kann die Partie live verfolgt werden. Dieser TV-Kanal ist allerdings nicht Teil eines „normalen“ DAZN-Abos. Für den Empfang muss Sky oder Vodafone hinzugebucht werden.

Um 20:25 Uhr geht DAZN mit den Vorberichten auf Sendung. Moderator Jan Lüdeke führt die Zuschauer durch den Fußball-Abend. Kommentiert wird die Begegnung von Lukas Schönmüller.

WM-Playoffs 2022 – Halbfinale und Finale: Der Modus der Qualifikation

Da es sich erst um das Halbfinale handelt, würde der Sieger der Partie zwischen Portugal und der Türkei nicht automatisch das WM-Ticket bekommen. Im Finale am kommenden Dienstag würde es noch gegen den Gewinner des Spiels zwischen Italien und Nordmazedonien gehen. In einem weiteren Halbfinale trifft Wales auf Österreich, hier spielt der Sieger im Finale gegen Schottland oder die Ukraine. Diese Partie wurde wegen des Krieges in den Sommer verlegt. Weil zudem die Russen ausgeschlossen wurden, ist Polen bereits weiter. Im Finale würde Polen gegen den Sieger des vierten Halbfinales zwischen Schweden und Tschechien spielen.