Am heutigen Donnerstag, 24.03.2022, finden die Halbfinal-Spiele der Playoffs zur Qualifikation für die WM 2022 in Katar statt. Italien trifft am Abend auf Underdog Nordmazedonien. Für beide Mannschaften geht es um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das Duell gegen die Nordmazedonier sollte für den amtierenden Europameister Italien nur eine Formsache sein. Im Finale um die Teilnahme an der WM geht es dann entweder gegen die Türkei oder Portugal.

Übertragung im Free-TV : Läuft die Partie im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft die Partie im frei empfangbaren Fernsehen? RTL+, DAZN und Co. : Wo wird das Spiel live im Stream übertragen?

: Wo wird das Spiel live im Stream übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Spiel Italien gegen Nordmazedonien.

Italien vs. Nordmazedonien in den WM-Playoffs 2022: Übertragung, Uhrzeit, Anpfiff

Am Donnerstag, den 24.03.2022, trifft der amtierende Europameister Italien auf den Weltranglisten 67. aus Nordmazedonien. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr im Stadio Renzo Barbera in Palermo. Leiten wird das Spiel Schiedsrichter Clement Turpin.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Italien, Nordmazedonien

Italien, Nordmazedonien Wettbewerb: WM-Qualifikation, Playoff

WM-Qualifikation, Playoff Datum und Uhrzeit: 24.03.2022, 20:45 Uhr

24.03.2022, 20:45 Uhr Stadion/Spielort: Stadio Renzo Barbera, Palermo

Stadio Renzo Barbera, Palermo Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Wie wird das WM-Playoff Spiel zwischen Roberto Mancinis Mannschaft und Nordmazedonien ausgehen?

Italien vs. Nordmazedonien Übertragung: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das WM-Playoff-Spiel zwischen Italien und Nordmazedonien live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings schlechte Nachrichten: Das WM-Playoff-Halbfinale wird nicht im Free-TV übertragen.

Italien gegen Nordmazedonien: WM-Quali auf DAZN oder im kostenlosen Live-Stream?

Das Playoff-Spiel zwischen Italien und Nordmazedonien wird nicht im kostenlosen Livestream gezeigt. Die Streamingplattform DAZN zeigt die Partie in voller Länge. Für das Streamingportal muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Momentan bietet DAZN keinen kostenlosen Probemonat mehr an, es muss ein Monats- oder Jahresabo abgeschlossen werden.

Alle Infos zur Übertragung Italien vs. Nordmazedonien am 24.03.2022 um 20:45 Uhr:

Free-TV : -

: - Live Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: -

