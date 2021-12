Am Samstag, 11.12.2021, ist es wieder soweit: Eine neue Folge der Krimi-Reihe „Wilsberg“ läuft im ZDF. Zur Primetime ermittelt Privatdetektiv Georg Wilsberg in einer mysteriösen Angelegenheit auf einem Wasserschloss. Dabei trifft er auf eine alte Bekannte, die Anwältin Tessa Tilker. Nachdem sie Drohungen erhält und Blutspuren im Hotel entdeckt, bittet sie ihn um seine Hilfe.

Wann kommt die neue Folge? Ist Folge 3 auch in der ZDF Mediathek verfügbar? Ausstrahlung, Darsteller, Handlung – alle Infos zu „Einer von uns“ findet ihr hier.

„Wilsberg: Einer von uns“: Vorschau auf Folge 3

Zuletzt haben sie sich auf Norderney im Zuge eines Erbschaftsstreits gesehen: Die Anwältin Dr. Tessa Tilker und Georg Wilsberg arbeiteten damals schon zusammen. In „Einer von uns“ treffen sie nach einem Vortrag von Overbeck erneut aufeinander. Eine seltsame Drohung und Blutspuren im Hotel sorgen dann für eine erneute Zusammenarbeit.

Zunächst entgegnen ihr Overbeck und Anna Springer jedoch mit Skepsis – denn die Kanzlei, in der sie bisher arbeitete, hat Firmen dazu verholfen, in Steueroasen Fuß zu fassen. Das macht auch Wilsberg und dem Finanzbeamten Ekki Talkötter Sorgen.

Vielerlei widersprüchliche Indizien und das Verschwinden von Journalist Sebastian Nielsen machen diesen Fall zu einem echten Rätsel.

Die neue Folge „Wilsberg: Einer von uns“ kommt am Samstag, 04.12.2021, im ZDF.

© Foto: ZDF/Thomas Kost

„Wilsberg“ heute: Darsteller von „Einer von uns“

Neben den Hauptdarstellern von „Wilsberg“ sind in „Einer von uns“ auch einige Episodenrollen dabei. Hier findet ihr eine Auflistung aller Darsteller im Cast.

Rolle – Schauspieler

Georg Wilsberg – Leonard Lansink

Ekki Talkötter – Oliver Korittke

Dr. Tessa Tilker – Patricia Meeden

Overbeck – Roland Jankowsky

Anna Springer – Rita Russek

Björn Schilling – Christoph Bach

Sophie Lowitz – Julia E. Lenska

Tobias Eichholz – Lasse Myhr

Sebastian Nielsen – Martin Butzke

„Wilsberg“: Patricia Meeden

In Folge 3 trifft Wilsberg auf ein bekanntes Gesicht: Die Anwältin Dr. Tessa Tilker, die von Patricia Meeden gespielt wird. Ihre Rolle feierte in der Folge „Wellenbrecher“ in Staffel 7 ihr Debüt und kehrt jetzt dauerhaft zurück.

Wer ist Patricia Meeden? In diesem Porträt bekommt ihr alle Infos zur Schauspielerin:

„Wilsberg“ Staffel 8, Folge 3: ZDF Mediathek