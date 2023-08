Thomas Gottschalk moderiert letzte Show ohne Michelle Hunziker

Auch Michelle Hunziker gehörte jahrelang zur Show. Die hübsche Schweizerin moderierte das Erfolgsformat ab 2009 an der Seite von Thomas Gottschalk. Was überrascht: Fans müssen in der kommenden November-Ausgabe auf Hunziker verzichten. Thomas Gottschalk will sein Finale alleine moderieren.

Ist Michelle Hunziker doch in Offenburg dabei?

Auf Instagram stellt der 73-Jährige aber klar: Michelle Hunziker soll am 25. November nach Offenburg kommen! Nicht als Moderatorin, sondern als Gast: „Michelle ist mir dabei ans Herz gewachsen und da wird sie immer einen Platz haben. Klar, dass ich sie für die letzte Show eingeladen habe, und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken. (...) Michelle, falls du das liest, die Einladung steht!“ Ob die Blondine dieses nette Angebot annehmen wird, ist aktuell nicht bekannt.