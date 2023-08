Thomas Gottschalk: „Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung sind vorbei“

Auf Instagram hat sich der beliebte Moderator nun zu seinen Gründen, warum er die Show verlässt, geäußert. „Eure Meinung ist mir wichtig und fast alle können meinen Entschluss nachvollziehen, bei der nächsten Ausgabe von ‚Wetten, dass..?‘ den Stecker zu ziehen. Einige bedauern es – mir fällt es auch nicht leicht – aber wir sind uns einig: Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei“, stellt Gottschalk klar. Der Entertainer schreibt weiter: „Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig ‚Shitstorm-Warnungen‘ durchgibt oder mir erklärt, welche ‚Celebrity‘ da gerade neben mir sitzt, mach ich mich vom Hof. Die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend eh was anderes vor.“

Gottschalk betont: Es gibt auch ein Leben ohne Kameras

Der 73-Jährige spricht in seinem Statement einen weiteren wichtigen Grund für sein „Wetten, dass..?“-Aus an: sein Alter. „Mit Rückblicken kenne ich mich aus, in meinem Alter schaut man schon mal in den Rückspiegel. Und man hat gelernt, dass es ein Leben ohne Kameras gibt, das es wert ist, gelebt zu werden. Letzte Woche saß ich in einem Beach-Restaurant auf Ibiza, als am Nebentisch Leonardo DiCaprio mit seiner Entourage Platz nahm. (...) Und auch er muss wissen: Irgendwann wird ein anderer Star seinen Platz am Beach bekommen“, betont Gottschalk.

Thomas Gottschalk & „Wetten, dass..?“: Seit 1987 vereint

Der gebürtige Bamberger hatte „Wetten, dass..?“ im September 1987 von Frank Elstner übernommen. Gottschalk machte die Show in seiner Zeit zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. 2011 hörte er nach dem tragischen Unfall von Samuel Koch allerdings auf. Zum 40. Jubiläum der Show kam Gottschalk mit „Wetten, dass..?“ am 6. November 2021 wieder zurück. Mehr als 14 Millionen Zuschauer schalteten damals ein. Im November 2022 folgte die zweite Ausgabe, die ebenfalls ein Erfolg war.