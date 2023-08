Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte.“ Schluss, aus und vorbei! Thomas Gottschalk verabschiedet sich in diesem Herbst als Moderator von „Wetten, dass..?“. Auf Instagram schreibt der Entertainer: „Einige bedauern es – mir fällt es auch nicht leicht – aber wir sind uns einig:Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte.“

Thomas Gottschalk hat neuen Job bei RTL

In seinem Statement stellt Gottschalk allerdings klar: „Und bevor es zu Fehlinterpretationen kommt, hier im O-Ton: Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens.“ Nach seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show geht es für den Moderator mit einem neuen Job weiter – und zwar beim ZDF-Konkurrenten RTL. „Schon einen Samstag nach der letzten Ausgabe von ‚Wetten, dass..?‘ präsentiere ich bei RTL einen Rückblick auf 100 Jahre Disney“, schaut Gottschalk in seine berufliche Zukunft. Details zur neuen Show verrät er jedoch nicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„Wetten, dass..?“: Geht die Show ohne Gottschalk weiter?

Apropos Zukunft: Wie geht es mit dem Format „Wetten, dass..?“ weiter? Das ZDF hüllt sich noch im Schweigen. In einer Mitteilung heißt es: „Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung.“