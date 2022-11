Walentina Doronina ist eine deutsche Influencerin, die durch Formate wie „Ex on the Beach“ oder „Are You The One“ bekannt geworden ist. Mit gerade einmal 22 Jahren hat sie in der deutschen Reality-TV-Szene bereits ordentlich mitgemischt. Ab November 2022 nimmt sie nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

Obwohl Walentina Doronina regelmäßig im TV zu sehen ist, weiß man nicht sehr viel über ihr Privatleben. Wann hat sie Geburtstag? Wer ist ihr Freund? Wie heißt ihr Instagram-Account? In diesem Porträt findet ihr alles, was ihr über die Influencerin wissen müsst.

Walentina Doronina im Steckbrief: Alter, Wohnort und Co.

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zur Influencerin im Überblick:

Name : Walentina Doronina

: Walentina Doronina Beruf : Influencerin und Reality-TV-Darstellerin

: Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Geburtstag : 11. Mai 2000

: 11. Mai 2000 Alter : 22 Jahre

: 22 Jahre Sternzeichen : Stier

: Stier Wohnort : Essen-Rüttenscheid

: Essen-Rüttenscheid Beziehungsstatus : vergeben

: vergeben Instagram : Walentina Doronina

: Walentina Doronina Tik Tok: Walentina Doronina

Walentina Doronina: Herkunft und Ausbildung

Walentina Doronina wurde am 11. Mai 2000 geboren. Sie schloss die Schule mit Mittlerer Reife ab. Danach machte sie ihr Fachabitur und begann eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin. Diese brach sie aufgrund des TV-Business ab. Momentan lebt sie mit ihrer kleinen Hündin Perry in Essen.

Wer ist Walentina Doroninas Freund?

Ex-Freunde erfüllte diese Erwartungen. Gerüchten zufolge datete sie bereits Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Peter Kujan öffentlich, doch nur wenige später war alles schon wieder vorbei. Ihr aktueller Freund heißt Can Kaplan. Der Unternehmer ist Mitgründer der Plattform Beautinda, eine kostenlose Beauty-Buchungssoftware. Walentina Doronina hat ganz konkrete Vorstellungen von ihrem Traummann – 1,90 Meter groß, blonde oder braune Haare, sportlich und ein cooler Style. Nicht jeder ihrererfüllte diese Erwartungen. Gerüchten zufolge datete sie bereits Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Henrik Stoltenberg . Im Juni 2022 wurde ihre Beziehung zuöffentlich, doch nur wenige später war alles schon wieder vorbei.. Der Unternehmer ist Mitgründer der Plattform Beautinda, eine kostenlose Beauty-Buchungssoftware.

Walentina Doronina nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

„Promi Big Brother“ teil. Dort kämpft sie mit Alphatier, was das Leben in einer großen Gruppe schwierig machen könnte. Auch vor Beginn der Ausstrahlung berichtet sie: „Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte.“ Wann Doronina zu Streit bereit ist, erzählt sie im Interview ebenfalls. „Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus.“ Walentina Doronina nimmt ab November 2022 bei der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Sendungteil. Dort kämpft sie mit weiteren Kandidaten um den Sieg. Walentina Doronina bezeichnet sich selbst eher als, was das Leben in einer großen Gruppe schwierig machen könnte. Auch vor Beginn der Ausstrahlung berichtet sie: „Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zuführen könnte.“ Wann Doronina zu Streit bereit ist, erzählt sie im Interview ebenfalls. „Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus.“

Walentina Doronina war bei „Ex on the Beach“

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Walentina Doronina 2020 in der ersten Staffel des RTL-Formats „Ex on the Beach“. Dort traf sie ihre Jugendliebe Christopher wieder. Die beiden verließen die Show als Paar. Die Beziehung hielt jedoch nach Ende der Sendung nicht lange und die beiden wurden wieder Ex-Partner.

Walentina Doronina bei „Are You The One – Realitystars in Love“

2021 suchte Walentina Doronina bei „Are You The One – Realitystars in Love“ einen Promi-Kollegen, welcher ihr „Perfect Match“ sein könnte. Sie fiel jedoch eher durch ihr egozentrisches Verhalten auf und die Gruppe wendete sich gegen sie. Am Ende verloren die Prominenten das Preisgeld.

Walentina Doronina nahm an der „Couple Challenge“ teil

Wenige Wochen nach ihrer Teilnahme bei „Are You The One – Realitystars in Love“ war sie erneut in einem Reality-Format zu sehen. In der Show „Couple Challenge“ bildete sie ein Team mit Christin Queenie, welche in der zweiten Staffel „Are You The One“ dabei war. Auch hier fielen die beiden durch ihre laute Art auf.

Wie heißt Walentina Doronina auf Instagram?

Walentina Doronina hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr rund 119.000 Fans (Stand: November 2022). Mit diesen teilt sie hauptsächlich Eindrücke aus ihrem Leben – Festival-Besuche, Shoppingtrips und Luxus.