Mit der neuen RTL-Show „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ wird es nicht nur unterhaltsam, bunt und witzig, sondern auch relevant. Das Format bildet den Auftakt der „Woche der Vielfalt“ auf RTL. Vom 20. bis 26. Juni 2022 steht das Thema LGBTIG+ im Mittelpunkt. Die Message der Show: „Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig.“

Alle Infos rund um Ausstrahlung, Stream, Moderator, Jury und Co. findet ihr hier in der Übersicht.

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“: Sendetermine und Sendezeit

Den Auftakt der „Woche der Vielfalt“ bildet das neue Format „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ am 20. Juni 2022. Die Show läuft am Montagabend zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTL.

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“: Wiederholung

Wer die Show zur Erstausstrahlung verpasst, hat leider Pech: Es ist keine Wiederholung im TV geplant.

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“: Stream auf RTL+ bzw. TVNow

Wer keinen Fernseher hat, kann die Sendung über RTL+, früher TVNow, im Live-Stream verfolgen. Ob die Sendung im Anschluss dort auch als Wiederholung zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ wird von Tim Mälzer moderiert

Tim Mälzer ist den meisten eher als Fernsehkoch ein Begriff. Mit der Moderation von „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ wagt er sich in neue Gefilde. Über seine Rolle als Gastgeber sagt er gegenüber RTL: „Drag Queens und Mälzer – das hätten wohl die Wenigsten erwartet. Diese Show ist bunt und laut und schrill – das mag ich sehr, das passt zu mir. Daher freue ich mich, ‚Viva la Diva’ bei RTL präsentieren zu dürfen! Und ich freue mich über die prominenten Drags, die sich bereiterklärt haben, aus ihrer eigenen Komfortzone auszubrechen, um ihr persönliches Sichtfeld zu erweitern. Die Message der Show ist klar: Diversity – jede und jeder sollte das Recht haben, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wenn wir das alle beherzigen, dann ist vielen sehr geholfen.“

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“: So funktioniert die Show

In „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ lassen sich sechs Promi-Männer als Zeichen für Toleranz und Offenheit in Drag-Queens verwandeln. So müssen in der Show verschiedene Disziplinen meistern, wie eine Lipsync-Competition, in der die Kandidaten die Lippen zu bekannten Hits bewegen und tanzen müssen. Außerdem gibt es auch Blicke hinter die Kulissen und die Transformation der Männer zu Drag-Queens. Anschließend bewertet eine Jury die Performance der Kandidaten und ein Rate-Panel versucht zu erraten, wer hinter dem ganzen Make-up und den Perücken steckt.

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“: Jury und Rate-Panel

In dem neuen Format gibt es zwei verschiedene Panels: Diese bestehen aus einer Jury, welche die Performance der Kandidaten in den verschiedenen Disziplinen beurteilt, und dem Rate-Panel, das versucht herauszufinden welche prominenten Männer sich unter den schrillen Kostümen und Make-up verbergen. Dafür müssen die Promis im Rate-Panel ein wachsames Auge beweisen, denn in den Auftritten der Drag-Queens sind Tipps zu den wahren Identitäten versteckt.

Diese professionellen Drag-Queens sitzen in der Jury:

Bambi Mercury

Laila Licious

Catherrine Leclery

Miss Ivanka T.

Pam Pengco

Diese Promis sitzen im Rate-Panel: