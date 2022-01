Vierschanzentournee 2021/22 wird am heutigen Mittwoch, 05.01.2021, in Bischofshofen fortgesetzt. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze soll zunächst das am Dienstag abgesagte Bergiselspringen nachgeholt werden. Diewird am heutigen Mittwoch,, infortgesetzt. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze soll zunächst das am Dienstag abgesagtenachgeholt werden. Starker Wind hatte einen Wettkampf in Innsbruck am Dienstag nicht zugelassen. Favorit ist wie in Innsbruck der Japaner Ryoyu Kobayashi, der die Tournee-Gesamtwertung anführt. Als bester Deutscher liegt Markus Eisenbichler auf Rang vier.

Aufgrund der Verschiebungen wurde auch der Zeitplan für das Dreikönigsspringen angepasst.

Wo wird die Vierschanzentournee in Bischofshofen live im TV übertragen?

übertragen? Wie sieht der neue Zeitplan für das Dreikönigsspringen aus?

für das Dreikönigsspringen aus? Alle Infos zur Vierschanzentournee 2021/22 in Bischofshofen bekommt ihr hier.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Ersatztermine, Qualifikation und Zeitplan

In Bischofshofen ist zunächst um 13.00 Uhr eine Qualifikation als Ersatztermin für Innsbruck angesetzt. Dreieinhalb Stunden später soll der Wettbewerb vom gestrigen Dienstag dann nachgeholt werden.

Am Donnerstag bleibt es bei der bisherigen Startzeit für das Finale (17.30 Uhr). Die Qualifikation soll am Nachmittag (14.30 Uhr) ausgetragen werden.

Der Zeitplan der Vierschanzentournee 2021/22 in Bischofshofen hier im Überblick:

5. Januar 2022

13.00 Uhr: Qualifikation als Ersatz für Innsbruck

16.30 Uhr: Wettbewerb als Ersatz für Innsbruck

Info: Die Vorausscheidung aus Innsbruck wird damit annulliert.

6. Januar 2022

13.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Qualifikation

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee Bischofshofen: Welcher Sender zeigt eine Übertragung im Free-TV?

Die Vierschanzentournee ist ein regelmäßiger TV-Quotenhit: Bis zu fünf Millionen Zuschauer verfolgen die Wettkämpfe durchschnittlich vor dem Bildschirm. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Das Springen in Bischofshofen wird im Ersten übertragen. Sowohl der Ersatzwettkampf am Mittwoch, als auch das Dreikönigsspringen am Donnerstag werden im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD übertragen.

Auch einen Live-Stream bietet das ARD an, in der Mediathek können Fans den Wettkampf kostenlos streamen.

Vierschanzentournee Bischofshofen: Alle Infos zur Übertragung im Livestream und Free-TV

Auch Eurosport hat sich Übertragungsrechte gesichert. Im frei empfangbaren Fernsehen werden alle Springen der Vierschanzentournee 2021/22 übertragen. Mit dem Eurosport Player bietet der private Sender ebenfalls eine Streamingmöglichkeit an, die allerdings kostenpflichtig ist.

Die Übertragung der Vierschanzentournee 2021/22 in Bischofshofen im Überblick:

Free-TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport Pay-TV : -

: - Live-Stream: ARD-Mediathek (free), Eurosport Player

Vierschanzentournee 2021/22: Termine, Zuschauer und Zeitplan

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ging es weiter mit der Station in Garmisch-Patenkirchen (Neujahrsspringen) und dem Bergiselspringen in Innsbruck. Heute werden die Athleten beim letzten Springen in Bischofshofen (Dreikönigsspringen) gefordert. Wie sieht der Zeitplan der einzelnen Wettbewerbstage aus? Alle Infos rund um Start, Termine und Schanzen findet ihr hier:

Vierschanzentournee 2021/22: Ergebnisse der einzelnen Springen

Die Vierschanzentournee wird 2021/22 bereits zum 70. Mal ausgetragen, Titelverteidiger ist Kamil Stoch aus Polen. Zunächst qualifizieren sich 50 Springer für den ersten Wertungsdurchgang, in dem der Erste der Qualifikation gegen den 50., der Zweite gegen den 49. und so weiter springt. Der Gewinner von jedem Duell sowie fünf „Lucky Loser“ ziehen in den zweiten Durchgang ein. Hier seht ihr die Platzierungen der jeweiligen Austragungsorte nach dem finalen Wertungsdurchgang:

Auftaktspringen in Oberstdorf

1. Platz : Ryoyu Kobayashi (Japan), 302,0 Punkte

: Ryoyu Kobayashi (Japan), 302,0 Punkte 2. Platz : Halvor Egner Granerud (Norwegen), 299,2 Punkte

: Halvor Egner Granerud (Norwegen), 299,2 Punkte 3. Platz : Robert Johansson (Norwegen), 298,6 Punkte

: Robert Johansson (Norwegen), 298,6 Punkte 4. Platz : Marius Lindvik (Norwegen), 296,3 Punkte

: Marius Lindvik (Norwegen), 296,3 Punkte 5. Platz : Karl Geiger (Deutschland), 295,9 Punkte

: Karl Geiger (Deutschland), 295,9 Punkte 6. Platz : Lovro Kos (Slowenien), 289,5 Punkte

: Lovro Kos (Slowenien), 289,5 Punkte 7. Platz : Markus Eisenbichler (Deutschland), 281,1 Punkte

: Markus Eisenbichler (Deutschland), 281,1 Punkte 8. Platz : Daniel Huber (Österreich), 269,0 Punkte

: Daniel Huber (Österreich), 269,0 Punkte 9. Platz : Stephan Leyhe (Deutschland), 266,8 Punkte

: Stephan Leyhe (Deutschland), 266,8 Punkte 10. Platz : Gregor Deschwanden (Schweiz), 262,6 Punkte

: Gregor Deschwanden (Schweiz), 262,6 Punkte 26. Platz : Pius Paschke (Deutschland), 233,8 Punkte

: Pius Paschke (Deutschland), 233,8 Punkte 31. Platz: Constantin Schmid (Deutschland), 124,6 Punkte

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen