Am heutigen Montag, 03.01.2022 geht die Vierschanzentournee 2021/22 in die dritte Runde. Austragungsort ist Innsbruck, zuvor fanden die Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen statt. An der Spitze steht momentan Ryoyu Kobayashi. Das Auftaktspringen konnte der Japaner ebenfalls für sich entscheiden, auch beim Neujahrsspringen flog der 25-Jährige am weitesten. Insgesamt erstreckt sich die Vierschanzentournee vom 28. Dezember 2021 bis zum 06. Januar 2022, im Kampf um die Podiumsplätze ist also noch alles offen.

Wo wird die Vierschanzentournee in Innsbruck live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream des Bergiselspringens?

des Bergiselspringens? Wie sieht der Zeitplan beim Skispringen aus?

beim Skispringen aus? Alle Infos zur Vierschanzentournee 2021/22 in Innsbruck bekommt ihr hier.

Vierschanzentournee in Innsbruck: Zeitplan und Termine

Startschuss der Vierschanzentournee war am 28.12.2021 in Oberstdorf. Am dritten Austragungsort beginnen die Springen am Montag, 03.01.2022 mit dem offiziellen Training und anschließender Qualifikation. Am Dienstag, 04.01.2022, dem zweiten Wettbewerbstag in Innsbruck, wird es einen Probedurchgang geben, bevor die Skispringer in die Wertungsdurchgänge starten.

Der Zeitplan des Bergiselspringen der Vierschanzentournee 2021/22 in Innsbruck hier im Überblick:

Montag, 03. Januar 2022:

11:45 Uhr: Offizielles Training

13:30 Uhr: Qualifikation

Dienstag, 04. Januar 2022:

12:00 Uhr: Probedurchgang

13:30 Uhr: Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee Innsbruck: Welcher Sender zeigt eine Übertragung im Free-TV?

Die Vierschanzentournee ist ein regelmäßiger TV-Quotenhit: Bis zu fünf Millionen Zuschauer verfolgen die Wettkämpfe durchschnittlich vor dem Bildschirm. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Das Springen in Innsbruck wird im Zweiten übertragen. Dort werden sowohl die Qualifikation als auch die Wertungsdurchgänge am 04.01.2022 übertragen.

Auch einen Live-Stream bietet das ZDF an, in der Mediathek können Fans den Wettkampf kostenlos streamen.

Vierschanzentournee Innsbruck: Alle Infos zur Übertragung im Livestream und Free-TV

Auch Eurosport hat sich Übertragungsrechte gesichert. Im frei empfangbaren Fernsehen werden alle Springen der Vierschanzentournee 2021/22 übertragen. Mit dem Eurosport Player bietet der private Sender ebenfalls eine Streamingmöglichkeit an, die allerdings kostenpflichtig ist.

Die Übertragung der Vierschanzentournee 2021/22 in Innsbruck im Überblick:

Free-TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Pay-TV : -

: - Live-Stream: ZDF-Mediathek (free), Eurosport Player

Vierschanzentournee 2021/22: Termine, Zuschauer und Zeitplan

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ging es weiter mit der Station in Garmisch-Patenkirchen (Neujahrsspringen). Heute findet in Innsbruck das Bergiselspringen statt, anschließend folgt Bischofshofen (Dreikönigsspringen). Wie sieht der Zeitplan der einzelnen Wettbewerbstage aus? Alle Infos rund um Start, Termine und Schanzen findet ihr hier: