Am Mittwoch, den 20.10.2021, trifft der VfL Wolfsburg am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf RB Salzburg.

Der VfL Wolfsburg hat vor der Partie beim Tabellenführer RB Salzburg zwar nur zwei Punkte auf dem Konto. Dennoch ist für das Team von Trainer Marc von Bommel noch alles möglich. In der ausgeglichenen Gruppe G mit Lille OSC und dem FC Sevilla, können die Wölfe den Einzug in das Achtelfinale aus eigener Kraft schaffen. Dafür müssen aber gegen Salzburg Punkte her.

Champions-League-Gruppenphase – Wolfsburg gegen Red Bull Salzburg: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg findet am Mittwoch, den 20.10.2021, statt. Anstoß ist um 18:45 Uhr in der Red Bull Arena in Salzburg.

Salzburgs Karim Adeyemi erzielte den Führungstreffer seiner Mannschaft am 2. Spieltag der Champions League-Gruppenphase.

RB Salzburg – VfL Wolfsburg live im TV und Stream: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem VfL Wolfsburg wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch Amazon Prime-Abonnenten am Mittwochabend in die Röhre.

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr RB Salzburg vs VfL Wolfsburg gratis online auf DAZN

