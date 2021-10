Der 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 steht an. Am Mittwoch, den 20.10.2021, spielt der FC Bayern München bei Benfica Lissabon. Die Partie des FCB beim portugiesischen Spitzenteam ist eines der Topduelle in der CL in dieser Woche. Die beiden Mannschaften führen die Gruppe E an. Die Bayern stehen auf Rang 1 und haben zwei Siege auf dem Konto bei 8:0 Toren, Benfica steht dahinter und hat nach einem Remis zum Auftakt gegen Dynamo Kiew zuletzt ein überzeugendes 3:0 gegen den schwächelnden FC Barcelona geholt. Welches der beiden Teams kann den nächsten Schritt in Richtung des Achtelfinals machen?

Wo wird FC Bayern gegen Benfica live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FCB.



Champions-League-Gruppenphase – FCB gegen Benfica Lissabon: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon findet am Mittwoch, den 20.10.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Lissabon im Estadio da Luz.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Benfica Lissabon

: FC Bayern München, Benfica Lissabon Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.10.2021, 21:00 Uhr

: 20.10.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Estadio da Luz, Lissabon

Benfica – FC Bayern München live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen München und Lissabon wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch Amazon-Prime-Abonnenten am Mittwochabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung FCB-Lissabon am 20.10.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2

Übertragung auf Amazon Prime, DAZN, Free-TV, Sky – Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase?

DAZN, Sky, Free-TV oder Amazon Prime – Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase der Champions League live? Alle Infos zur Übertragung der Champions League bekommt ihr hier:

Übertragung im Live-Stream: So könnt ihr Lissabon gegen FC Bayern auf DAZN sehen

DAZN abgeschlossen haben, gab es bis September die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Für alle, die kein Abo beiabgeschlossen haben, gab es bis September die Möglichkeit, den Streamingdienstzu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss.

Mit dem Abo könnt ihr somit aktuell noch die Partie zwischen uBenfica Lissabon und dem FC Bayern im Live-Stream ansehen.

Champions League erstmals auf Amazon Prime: Alle Infos zur Übertragung

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Alle Infos zur Übertragung auf Amazon Prime im Überblick: