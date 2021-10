Am heutigen Mittwoch, den 20.10.2021, gastiert der FC Bayern in der Champions-League-Gruppenphase 2021 bei Benfica Lissabon. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Mit einem Sieg könnten beide Mannschaften das Tor in Richtung K.o.-Phase weit aufstoßen, doch dem deutschen Rekordmeister werden für das Spitzenspiel in der Königsklasse gleich zwei Leistungsträger fehlen.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern für das Spiel gegen Benfica Lissabon aus?

des FC Bayern für das Spiel gegen Benfica Lissabon aus? Welche Spieler sind nicht dabei?

sind nicht dabei? Alle Infos zur Startelf von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bekommt ihr hier.

FC Bayern Aufstellung heute: Goretzka und Davies gegen Benfica nicht dabei

Alphonso Davies und Leon Goretzka sind in der Stammformation von Bayern-Coach Julian Nagelsmann normalerweise gesetzt. Für das Gruppenspiel in der Champions League gegen Benfica werden sie jedoch nicht dabei sein. Während Goretzka an einem grippalen Infekt laboriert, verzichten die Bayern vermutlich auch aus Gründen der Schonung auf Davies. Der Linksverteidiger wurde beim 5:1-Sieg gegen Leverkusen bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt. „Phonzie hat keine strukturelle Verletzung erlitten, aber auch ihm geben wir zwei, drei Tage Pause, weil wir ein straffes Programm haben“, gab Nagelsmann zu Protokoll.

Münchens Alphonso Davies verlässt gegen Leverkusen leicht angeschlagen den Platz. Gegen Benfica Lissabon wird Julian Nagelsmann, um kein Risiko einzugehen, auf den Linksverteidiger verzichten.

© Foto: Marius Becker

Benjamin Pavard rückt für Davies nach – Marcel Sabitzer mit Startelf-Debüt

Nagelsmann muss nach dem 5:1-Spektakel in Leverkusen trotz des Mitwirkens von Hernández seine Abwehrreihe umbauen. Der in der Liga zuletzt rotgesperrte Benjamin Pavard dürfte anstelle von Davies ins Team rücken. Der Franzose wird rechts verteidigen, das restliche Abwehrtrio rückt einen Platz nach links. Das Fehlen von Goretzka eröffnet Zugang Marcel Sabitzer die Chance für das Startelf-Debüt. Sabitzer war wie Nagelsmann und Dayot Upamecano bei Leipzig dabei, als man das Viertelfinale gegen Atlético 2:1 gewann - und dann im Halbfinale gegen Paris 0:3 scheiterte. Die restliche Bayern-Elf dürfte unverändert bleiben.

Aufstellung FC Bayern München: Die Startelf in der Champions League heute gegen Lissabon

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München für das Champions-League-Spiel am heutigen Mittwoch um 21 Uhr gegen Benfica Lissabon: