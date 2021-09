Am Mittwoch, 29.09.2021, trifft der VfL Wolfsburg in der Champions League auf den FC Sevilla. Trainer Mark van Bommel vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sieht im zweiten Champions-League-Gruppenspiel den FC Sevilla hinsichtlich der internationalen Erfahrung im Vorteil. „Sevilla spielt seit Jahren in Europa“, sagte der Niederländer vor dem Heimspiel am Mittwoch: „Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft aus einer Topliga.“ Maximilian Arnold sprach aus gleichem Grund vom „schwierigsten Gegner der Gruppe“, in der noch RB Salzburg wartet.

Wo wird das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Sevilla übertragen?

und dem Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Gruppenphase Champions League – Wolfsburg vs. Sevilla: Uhrzeit, Datum, Spielort, Schiedsrichter

Das zweite Spiel der Gruppe G der UEFA Champions League zwischen Wolfsburg und Sevilla findet am Dienstag um 21:00 Uhr statt. Der VfL empfängt die Andalusier in der heimischen Volkswagen Arena. Referee der Partie ist der 35-Jährige Georgi Kabakov.

Alle Infos im Überblick:

Teams: VfL Wolfsburg, FC Sevilla

VfL Wolfsburg, FC Sevilla Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppen G, 2. Spieltag

UEFA Champions League Gruppen G, 2. Spieltag Anstoß: Mittwoch, den 29.09.2021 um 21:00 Uhr

Mittwoch, den 29.09.2021 um 21:00 Uhr Spielort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg Schiedsrichter : Georgi Kabakov (Bulgarien)

: Georgi Kabakov (Bulgarien) Assistenten : Martin Margaritov, Diyan Valkov (beide Bulgarien)

: Martin Margaritov, Diyan Valkov (beide Bulgarien) Vierter Offizieller : Ivaylo Stoyanov (Bulgarien)

: Ivaylo Stoyanov (Bulgarien) Video-Assistent : Kevin Blom (Niederlande)

: Kevin Blom (Niederlande) VAR-Assistent: Delajod Willy (Frankreich)

VfL Wolfsburg gegen FC Sevilla: Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Stream?

Leider wird das Spiel zwischen Wolfsburg und Sevilla nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte für die Champions League Partie hat sich DAZN gesichert.

Alle Infos zur Übertragung Wolfsburg vs. Sevilla am 29.09.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 2 (Konferenz)

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Wolfsburg vs. Sevilla gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Wolfsburg gegen Sevilla völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Wolfsburg gegen Sevillaverfolgen.

