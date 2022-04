Am Samstag, 02.04.2022, heißt es im Ersten wieder: „Verstehen Sie Spaß?“. Seit mehr als vier Jahrzehnten sorgt die beliebte Show für Unterhaltung. An diesem Abend gibt es eine besondere Premiere: Barbara Schöneberger feiert ihren Einstand als neue Moderatorin. Niemand Geringeres als Paola Felix, die das Format selbst sieben Jahre lang mit ihrem Mann präsentierte, heißt sie in der „Verstehen Sie Spaß“-Familie willkommen.

In ihrer ersten Sendung begrüßt Schöneberger im Studio zahlreiche prominente Gäste, von denen einige als Lockvogel unterwegs waren und andere selbst Opfer der versteckten Kamera wurden. Alle Infos rund um die Gäste, Moderatorin, Sendetermine, Sendezeit und Co. findet ihr hier in der Übersicht.

„Verstehen Sie Spaß?“: Das Format läuft seit 40 Jahren

„Verstehen Sie Spaß?“ ist einem Millionenpublikum bekannt. Die Show stammt aus einer Zeit ohne Netflix und zog am Samstagabend die deutsche TV-Nation vor die Flimmerkiste. Seit rund 40 Jahren werden Menschen bei „Verstehen Sie Spaß?“ vor versteckter Kamera Streiche gespielt. Etliche TV-Größen wie Harald Schmidt oder Dieter Hallervorden haben die Sendung in der Vergangenheit moderiert.

„Verstehen Sie Spaß?“: Sendetermine, Sendezeit und Stream

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf knapp drei Stunden pure Unterhaltung freuen. Neben der Übertragung im TV steht die neue Folge auch im Live-Stream der ARD zur Verfügung.

Die Sendetermine und Sendezeit auf einen Blick:

Samstag, 02. April 2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 02. April 2022 um 20:15 Uhr im ORF

Samstag, 02. April 2022 um 20:15 Uhr im SRF

„Verstehen Sie Spaß?“: Wiederholung und Mediathek

Wer am Samstag, 02.04.2022, keine Zeit für „Verstehen Sie Spaß?“ hat, kann beruhigt durchatmen. Die neue Folge mit Barbara Schöneberger ist nach der Ausstrahlung online in der ARD-Mediathek abrufbar.

Dazu, ob es eine Wiederholung im TV geben wird, ist nichts bekannt.

„Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger

Im April wird Barbara Schöneberger die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ zum ersten Mal moderieren. Damit tritt sie in große Fußstapfen: Sie löst den langjährigen Moderator Guido Cantz ab, der in der 200. Folge Abschied von der Sendung genommen hat. Jetzt nimmt Barbara Schöneberger das Zepter in die Hand.

In bester „Verstehen Sie Spaß?“-Manier wird die Moderatorin regelmäßig verkleidet im Einsatz sein, um andere in die Falle zu locken: „Das Tolle bei den Arbeiten an den Verladen ist, dass ich da von einem großartigen Team, das schon seit sehr vielen Jahren diese lustigen Filme herstellt, getragen werde und mich ganz vorsichtig an die ‚Schauspielerei’ herantasten kann. Ich kann frei fliegen, weil für alles gesorgt ist, und habe verstanden, dass ich hier nicht die Hauptfigur bin, sondern diejenigen, die reingelegt werden. Ich muss nur ab und zu den Kreisel wieder in Schwung bringen. Es wird von mir keine oscarreife Leistung erwartet, sondern ich bin ein Rädchen in einem gut geölten System. Ich finde es super, ein Teil des Ganzen zu sein und mir den ‚großen Aufschlag’ für die Moderation der Sendung aufheben zu können“, so die Moderatorin.

„Verstehen Sie Spaß?“: Die Gäste am 02.04.2022

Neben Paola Felix begrüßt Barbara Schöneberger noch diese Gäste am Samstag, 02.04.2022, im Studio von „Verstehen Sie Spaß?“: