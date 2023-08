Wo ihr die US Open trotzdem kostenlos live sehen könnt, erfahrt ihr hier.

US Open 2023 live auf Sportdeutschland.tv im Stream

Im Gegensatz zu den letzten Jahren werden die diesjährigen US Open in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport übertragen. Der Sportstreaming-Dienst Sportdeutschland.TV zeigt als einziger Anbieter das gesamte Turnier der Damen und Herren im Einzel. Der Streaming-Dienst hat sich vom US-Verband (USTA) die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis 2027 gesichert.

So seht ihr die US Open 2023 kostenlos im Livestream

Die US Open 2023 werden exklusiv auf Sportdeutschland.TV übertragen. Um das Streamingdienst vollumfänglich zu nutzen muss ein kostenpflichtiges Abonnement eingegangen werden. Bestimmte Livestream-Inhalte der US Open können allerdings nach einer Anmeldung auch gratis genutzt werden.

Diese US Open-Inhalte sind auf sportdeutschland.TV gratis verfügbar:

Qualifikation

Live-Konferenz

Doppel

Mixed

Juniors

Wheelchair

Highlights + Interviews

Alle Spiele on Demand

Diese US Open-Inhalte sind auf sportdeutschland.TV nur mit einem All Access-Abonnement verfügbar:

Alle Spiele live

Daily Live-Sendung

Alle Konkurrenzen

Alle Spiele on Demand

Alle gratis Inhalte

Tennis-Legende Boris Becker als TV-Experte im Einsatz

Boris Becker wird bei den Übertragungen der US Open wieder als Experte im Einsatz sein. Die 55 Jahre alte Tennislegende wird beim Streamingportal Sportdeutschland.TV an der Seite von Matthias Stach live vom Grand-Slam-Turnier aus New York (28. August bis 10. September) berichten. „Es ist ein fantastisches Turnier. Wer jemals in New York war und die Night Session vor 25 000 Zuschauern erlebt hat - das werde ich nie vergessen“, sagte Becker und freute sich auf das mögliche Duell zwischen dem „alten König“ Novak Djokovic und dem „neuen König“ Carlos Alcaraz. Becker gewann die US Open 1989.

Übertragung von Tennisturnieren immer unübersichtlicher

Tennis-Übertragungen werden immer unübersichtlicher. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Wimbledon und bei den Herren die Masters-1000er-Serie und die ATP Finals. Eurosport überträgt die Australian Open, die French Open und einige deutsche Turniere. Zudem gibt es Tennis bei ServusTV, demnächst Mitte September etwa den Davis Cup und zuletzt das Turnier in Hamburg, sowie bei DAZN. Absolute Fans können beispielsweise noch den Tennis Channel abonnieren. Jetzt kommt mit Sportdeutschland.TV ein weiterer Anbieter hinzu.