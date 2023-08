Deutsche Tennisfans müssen sich in diesem Jahr umgewöhnen: Statt im frei empfangbaren Fernsehen auf Eurosport werden die US Open 2023 vom Sportstreaming-Anbiete Sportdeutschland.TV übertragen. Abonnenten von Sportdeutschland.TV können jedes Spiel bei den US Open live und in voller Länge verfolgen, ein kleiner Teil davon wie die Doppel bis zum Halbfinale kostenlos.

US Open: So läuft die Übertragung auf Sportdeutschland.TV

Komplett kostenpflichtig ist das Angebot auf Sportdeutschland.TV nicht, denn täglich wird es eine vierstündige, kostenlose Konferenz geben. Das komplette Turnierpaket kostet 25 Euro, ein Tagesticket 10 Euro, einzelne Matches 5 Euro. Eins bleibt für Eurosport-Gucker gleich: Experte ist wie zuletzt bei den French Open Boris Becker.

Darum wird die US Open nicht mehr auf Eurosport übertragen

Zum ersten Mal seit 25 Jahren werden die US Open nicht im deutschen Fernsehen auf Eurosport überragen. Der Grund: Der TV-Sender hat in Deutschland bei der Ausschreibung der Rechte verloren. Stattdessen werden die US Open bei Sportdeutschland.TV übertragen.

Ende Juli wurde verkündet, dass die US Open bis zum Jahr 2027 auf der Plattform Sportdeutschland.TV übertragen werden. Das Rechtepaket beinhaltet sämtliche Spiele des Turniers.

Termine, Alle Infos zu den US Open

Ausgetragen werden die Rasen-Matches im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens. Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt das Hauptfeld bei den US Open am Montag, den 28. August. Am Sonntag, den 10. September, endet das Turnier dann mit dem Finale im Herren-Einzel. An den Turniertagen beginnen die Matches um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Alle Infos zu den US Open im Überblick: