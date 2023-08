28. August 2023 begannen die 123. Ausgabe und ist das vierte und letzte der vier Grand-Slam-Turniere dieses Jahres. Darüber hinaus ist dieses Turnier für die insgesamt 128 Spielerinnen und Spieler, die über einen Zeitraum von zwei Wochen um, den prestigeträchtigen Titel im Tennis kämpfen, aus finanzieller Sicht das lukrativste der vier Grand-Slam-Turnier. Ambegannen die US Open im Flushing-Meadows-Park in New York. Dieses Turnier, das auf Hartplatz gespielt wird, feiert seineund ist das vierte und letzte der vier Grand-Slam-Turniere dieses Jahres. Darüber hinaus ist dieses Turnier für die insgesamt, die über einen Zeitraum von zwei Wochen um, den prestigeträchtigen Titel im Tennis kämpfen, ausdas

Wie viel Preisgeld bekommen die Tennis-Profis bei den US Open 2023 und wie werden die Gelder unter den Spielern verteilt? Alle Infos im Überblick.

So viel Preisgeld bekommen die Tennisstars bei den US Open 2023

Im Gegensatz zu vielen anderen sportlichen Wettbewerben erhalten Männer und Frauen genauso viel Preisgeld. Mit einem Preisgeld von insgesamt 65 Millionen US-Dollar sind die US Open das am höchsten dotierte Tennisturnier der Welt.

Die Grand-Slam-Turniere sind finanziell die mit Abstand lukrativsten für die weltbesten Tennis-Spieler. Doch auch für die Punkteverteilung in der Weltrangliste ist das Turnier für die Spieler enorm wichtig. Zum Vergleich: Bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren, den Australian Open (53 Millionen US-Dollar), den French Open (54 Millionen US-Dollar) und Wimbledon (56,6 Millionen US-Dollar) wurde in diesem Jahr weniger Geld ausgeschüttet. Der Sieger im Einzel (Damen und Herren) bei den US Open bekommt 3 Millionen Euro.

Alle Preisgelder von der ersten Runde bis zum Finale bei den Männern und Frauen im Überblick:

Erste Runde: 81.500 US-Dollar + 10 Ranglistenpunkte

Zweite Runde: 123.000 US-Dollar + 70 Ranglistenpunkte

Dritte Runde: 193.000 US-Dollar + 130 Ranglistenpunkte

Achtelfinale: 284.000 US-Dollar + 240 Ranglistenpunkte

Viertelfinale: 455.000 US-Dollar + 430 Ranglistenpunkte

Halbfinale: 755.000 US-Dollar + 780 Ranglistenpunkte

Finalist: 1,5 Millionen US-Dollar + 1300 Ranglistenpunkte

Sieger: Drei Millionen US-Dollar + 2000 Ranglistenpunkte

Iga Swiatek ist Top-Favoritin auf den Titel bei den US Open im Damen-Einzel.

© Foto: Manu Fernandez/dpa

Favoriten: Wer holt sich das meiste Preisgeld bei den Herren?

Klarer Favorit ist im Herren-Einzel der junge Spanier Carlos Alcaraz, der auch bei Wimbledon das Turnier für sich entscheiden konnte. Sein größter Herausforderer ist Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Auch Spieler wie Holger Rune aus Dänemark oder der Deutsche Alex Zverev können sich Chancen ausrechnen.

So sieht die Favoriten-Lage bei den Damen aus

Bei den Frauen liegt die Favoritenrolle wieder einmal bei der Polin und Weltranglistenersten Iga Swiatek. Doch auch Spielerinnen wie Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina (Kasachstan), Markéta Vondroušová oder Ons Jabeur machen sich berechtigte Hoffnungen. Deutschen Spielerinnen werden kaum Chancen zugerechnet, im Turnier weit zu kommen.

Wie steht es um die Deutschen?

Alexander Zverev ist auch bei den US Open wieder die größte deutsche Hoffnung. Allerdings erreichte er in Wimbledon zuletzt nur die dritte Runde. Auch Zverev können letztlich nur Außenseiterchancen zugerechnet werden. Bei den deutschen Tennis-Frauen sind Tatjana Maria und Jule Niemeier die vielversprechendsten deutschen Teilnehmer. Allerdings wäre ein Sieg einer deutschen Frau bei den diesjährigen US Open eine riesige Überraschung.