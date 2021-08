Union Berlin steht kurz vor dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Für alle „Eisernen“ wird es heute (hoffentlich morgen). Heute gilt es nach dem souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Kuopion PS das gute Ergebnis jetzt im Rückspiel im eigens umdekorierten Olympiastadion ins Ziel zu bringen und die Gruppenphase fest zu buchen. Im Falle des Gelingens dieses Unterfangens würde sich der Blick dann direkt auf die Auslosung für die Conference League richten: Wer könnten die nächsten Gegner sein? Wann wären die Spiele?

Zunächst aber gilt es, das Spiel ähnlich souverän wie in der Vorwoche zu gestalten. Die Ausgangslage: Nach dem klaren Hinspielsieg in Finnland kann nicht einmal der für seine besondere Vorsicht bekannte Union-Coach Fischer ein realistisches Szenario für ein mögliches Scheitern herbeireden. Fünf Gegentore müssten die Eisernen kassieren, um noch in den Playoffs des neuen Europacups hängenzubleiben. Undenkbar für alle, die das erste Aufeinandertreffen mit Kuopio gesehen haben. Fischer nannte die Ausgangslage „verlockend“.

Union Berlin gegen Kuopion PS: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Playoff-Spiel der neuen Conference League zwischen Union Berlin und Kuopion PS findet heute, am Donnerstag, den 26.08.2021, um 20.15 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: 1. FC Union Berlin, Kuopion PS

Wettbewerb: Conference League, Playoffs

Datum und Uhrzeit: 26.08.2021, 20.15 Uhr

Spielort: Olympiastadion Berlin

Schiedsrichter: Bebek, Ivan (Kroatien)

Assistenten: Pataki, Goran (Kroatien), Zobenica, Bojan (Kroatien)

Vierter Offizieller: Pajac, Igor (Kroatien)



Free-TV und Live-Stream heute: Wer überträgt Union Berlin gegen Kuopion PS in der Conference League?

Das Playoff-Spiel in der Conference League zwischen Union Berlin Kuopion PS wird live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Sport 1gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Union Berlin gegen Kuopion PS am 26.08.2021 um 20.15 Uhr:

Free-TV: RTL Nitro (Übertragung ab 19.45 Uhr)

Pay-TV: -

Live-Stream: TV Now/Nitro

Union Berlin gegen Kuopion PS: Das sind die möglichen Aufstellungen

Das Spiel gegen Kuopion PS bietet sich für personelle Veränderungen bei Union geradezu an. Denn am Sonntag steht in der Bundesliga mit dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen an. Fischer bestätigte bereits, dass er „in Maßen“ rotieren werde. Wer eine Chance bekommt, wollte der Schweizer noch nicht verraten. Logisch wäre ein Einsatz von Ersatztorwart Frederik Rönnow für Stammkraft Andreas Luthe.

Mögliche Aufstellung Union Berlin

Rönnow (Luthe) - Baumgartl, Friedrich, Jaeckel - Ryerson, R. Khedira, Puchacz - Haraguchi, Öztunali - Becker, Voglsammer

Mögliche Aufstellung Kuopion PS

Kreidl - Toivomäki, Paulo Ricardo, Hämäläinen - Uzochukwu, Popovitch, Nana Boateng, Carrillo - Nissilä, J. Ikaunieks - Väyrynen