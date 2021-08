Union Berlin steht kurz vor dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Dafür muss für die „Eisernen“ ein Sieg in den Playoffs gegen den finnischen Pokalsieger Kuopion PS her. Der Sieger aus dem Hin- und Rückspiel qualifiziert sich für die Gruppenphase der neu gegründeten Europa Conference League. Eine leichte Aufgabe, könnte man meinen. Trainer Urs Fischer schlüpft jedoch in seine Lieblingsrolle als Mahner. Er warnt vor dem Hinspiel am Donnerstag vor Kuopion PS. Die Spielweise sei der eigenen ähnlich, meint der Trainer der Eisernen. „Eklig“ und „kompakt“, spiele Kuopion. Für das Auswärtsspiel muss das Trainerteam um Union-Cheftrainer Urs Fischer weiterhin auf Grischa Prömel und Fabio Schneider verzichten.

Union Berlin gegen Kuopion PS: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Playoff-Spiel der neuen Conference League zwischen Union Berlin und Kuopion PS findet heute, am Donnerstag, den 19.08.2021, um 18 Uhr statt.

Free-TV und Live-Stream heute: Wer überträgt Union Berlin gegen Kuopion PS in der Conference League?

Das Playoff-Spiel in der Conference League zwischen Union Berlin Kuopion PS wird live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Sport 1gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Gruppenphase in der Conference League: Auf wen könnte Union Berlin treffen?

Die Conference League kann für Union Berlin sportlich reizvoll werden. In der Gruppenphase, die am 16. September beginnt, könnte es zu Duellen mit namhaften Konkurrenten wie AS Rom, Tottenham Hotspur oder Feyenoord Rotterdam kommen. Der Modus gleicht dem in Champions League und Europa League. 32 Teams spielen in acht Gruppen. Die Sieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Tabellenzweiten treten in einer ersten K.o.-Runde gegen die Tabellendritten der Europa League an. Gekürt wird der erste Conference-League-Gewinner am 25. Mai 2022 im Endspiel von Tirana.