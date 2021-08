Union Berlin hat sich mit einem überraschenden siebten Platz in der letzten Bundesliga-Saison für die UEFA Europa Conference League 2021/22 qualifiziert. Nach dem 4:0 Sieg im Playoff-Hinspiel beim finnischen Pokalsieger Kuopio PS, steht heute das Rückspiel an. Der Einzug in die Gruppenphase ist daher schon so gut wie geschafft: Fünf Gegentore müssten die „Eisernen“ kassieren, um noch in den Playoffs des neuen Europacups hängenzubleiben. Undenkbar für alle, die das erste Aufeinandertreffen mit Kuopio gesehen haben. Grund genug, einen Blick auf die nächste internationale Etappe der Berliner, die Gruppenphase, zu werfen.

Wann findet die Auslosung für die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League 2021/22 statt?

statt? Wo wird die Auslosung live im TV und Stream übertragen?

übertragen? In welchem Lostopf würde Union Berlin bei einem Einzug in die Gruppenphase sein?

würde bei einem Einzug in die Gruppenphase sein? Alle Infos zur Auslosung der Conference League bekommt ihr hier.

Conference League 2021/22 – Auslosung der Gruppenphase: Termine, Datum und Uhrzeit

Die Gruppenphase der Conference League 2021/22 wird an diesem Freitag, den 26.08.2021, ab 13:30 Uhr, in der Türkei in Istanbul ausgelost.

Die Gruppenphase beginnt am 16. September und endet am 9. Dezember. Die acht Sieger sind direkt im Achtelfinale, die acht Zweiten spielen gegen die Gruppendritten der Europa League eine Zwischenrunde. Das Finale steigt am 25. Mai in Tirana in Albanien.

Übertragung: Auslosung der UEFA Europa Conference League live im Free-TV und Stream

Die Auslosung der UEFA Conference League Gruppenphase wird auf ORF+ und im kostenlosen Live-Stream in der ORF Mediathek übertragen.

Conference League Auslosung: So ist der Modus der Ziehung

Die 32 Vereine werden in vier Setztöpfe zu je acht Teams aufgeteilt (in Übereinstimmung mit den UEFA-Klubkoeffizienten zu Beginn der Saison und den Richtlinien, die von der Kommission für Klubwettbewerbe vorgegeben werden). Die Teams können nicht auf einen Club desselben Verbandes treffen. Die UEFA gibt weitere Einschränkungen vor der Auslosung bekannt.

Die Clubs werden in acht Gruppen zu je vier Mannschaften gelost, aus jedem Setztopf kommt eine Mannschaft.

Auslosung Conference League Töpfe und Teams: In welchen Lostopf wird Union Berlin eingeteilt?

22 Gewinner der Conference-League-Playoffs und zehn Verlierer der Europa-League-Playoffs sind in der Gruppenphase des dritten Europacups dabei. Am Freitag werden in Istanbul dann die acht Gruppen ausgelost. Union Berlin wird wahrscheinlich im dritten von vier Töpfen eingruppiert.

Mit Tottenham Hotspurs, AS Rom und Stade Renne, nehmen voraussichtlich (Playoff-Rückspiele stehen noch aus) auch einige klangvolle Namen an der Conference League teil. Ob die Berliner in der Gruppenphase auf einen dieser Gegner treffen werden, zeigt sich dann am Freitag in Istanbul.