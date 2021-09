In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der Ultimate Fighting Championship zu einem Kampf, der bereits vor 17 Jahren statt fand: Die zwei UFC-Urgesteine Nick Diaz und Robbie Lawler steigen wieder in das Octagon. Bereits 2004 standen sich die Beiden gegenüber. Nick Diaz gewann gegen „Ruthless“ Lawler nach TKO in der zweiten Runde. Für viele Fans ist das der Fight des Abends. Der Kampf im Mittelgewicht wird auf fünf Runden angesetzt. Das Main-Event an diesem Abend findet im Federgewicht statt. Champion Volkanovski wird versuchen, seinen Titel gegen die Nummer Zwei Brian Ortega zu verteidigen.

Die Kampfsport-Fans dürfen sich auf spannende Fights freuen.

Wann startet der Kampf Diaz vs Lawler und Volkanovski vs. Ortega?

und Welche Kämpfe stehen noch auf der Fight Card von UFC 266?

von UFC 266? Wo wird das Event live im TV oder Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Fight Card und Übertragung bekommt ihr hier.

UFC 266: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Nick Diaz vs. Robbie Lawler?

UFC 266 mit dem Kampf Nick „Diablo“ Diaz vs. Robbie „Ruthless“ Lawler findet am 26.09.2021 statt. Ausgetragen wird der Kampf in der T-Mobile Arena in Nevada im US-Bundesstaat Texas. Die Main-Card mit den fünf Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Um ca. 05:00 Uhr steigt der Kampf der Veteranen Diaz und Lawler. Bis zum Hauptkampf zwischen Volkanovski und Ortega müssen sich deutsche Fans allerdings bis etwa 06:00 Uhr morgens gedulden.

Event: UFC 266, Main-Card

UFC 266, Main-Card Datum: 26.09.2021

26.09.2021 Start nach deutscher Uhrzeit: 26.09.2021, 04:00 Uhr (MEZ)

26.09.2021, 04:00 Uhr (MEZ) Vorprogramm 1 (Early Prelims) : 00:15 Uhr - 02:00 Uhr

: 00:15 Uhr - 02:00 Uhr Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

UFC 266 Fight-Card und Termine: Volkanovski vs. Ortega und die weiteren Kämpfe am 26.09.2021

Neben dem Hauptkampf zwischen Volkanovski und Ortega stehen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 266 am 26.09.2021 im Überblick:

UFC 266 Main-Card am 26.09.2021

Titelkampf im Federgewicht:

Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega

Titelkampf im Fliegengewicht der Frauen:

Valentina Shevchenko vs. Lauren Murphy

Kampf im Mittelgewicht:

Nick Diaz vs. Robbie Lawler

Kampf im Schwergewicht:

Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik

Kampf im Fliegengewicht der Frauen:

Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 26.09.2021

Uros Medic vs. Jalin Turner (Leichtgewicht)

Cody Brundage vs. Nick Maximov (Mittelgewicht)

Matthew Semelsberger vs. Martin Sano (Weltergewicht)

Jonathan Pearce vs. Omar Antonio Morales Ferrer (Federgewicht)

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 26.09.2021

Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili (Bantamgewicht)

Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast (Leichtgewicht)

Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus (Schwergewicht)

Roxanne Modaferri vs. Taila Santos (Fliegengewicht der Frauen)

Nick Diaz vs. Robbie Lawler live im TV und Stream: Die Übertragung von UFC 266

DAZN wird UFC 266 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zu Diaz vs. Lawler und allen weiteren Kämpfen . Kommentiert wird das Event von Mark Bergmann und Sebastian Hackl. Unterstützt werden sie vom Experten Peter Sobotta.