Trainer Thomas Tuchel hat mit Champions-League-Sieger FC Chelsea schon die nächste Trophäe vor Augen: Im europäischen Fußball-Supercup will der deutsche Coach am heutigen Mittwoch, den 11.08.2021, in Belfast gegen Europa-League-Gewinner FC Villarreal den ersten Titel in der neuen Saison holen. „Was gibt es Schöneres, als die Saison mit einem europäischen Finale zu beginnen. Wir werden es sehr, sehr ernst nehmen und unser Bestes tun, um die nächste Trophäe mit nach Hause zu nehmen“, sagte Tuchel Blick auf das Duel am heutigen Abend. Villarreal-Trainer Unai Emery, der die Europa League 2014, 2015 und 2016 mit dem FC Sevilla und nun 2021 mit Villarreal gewann, dürfte allerdings alles daran setzen das zu verhindern.

Wo wird der UEFA-Supercup 2021 live übertragen?

live übertragen? Wer zeigt FC Chelsea gegen FC Villareal im TV und Live-Stream ?

? Gibt es eine Übertragung im Free-TV ?

Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

UEFA-Supercup 2021 – Chelsea gegen Villareal: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Schiedsrichter und Zuschauer

Der UEFA-Supercup 2021 zwischen Chelsea und Villareal findet am Mittwoch, den 11.08.2021, im Windsor Park in Nordirlands Hauptstadt Belfast statt. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Für die Partie lässt die Europäische Fußball-Union insgesamt 13.000 Zuschauer zu.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: FC Chelsea, FC Villareal

FC Chelsea, FC Villareal Wettbewerb: Super Cup, Finale

Super Cup, Finale Datum und Uhrzeit: 11.08.2021, 21:00 Uhr

11.08.2021, 21:00 Uhr Spielort: Windsor Park, Belfast

Windsor Park, Belfast Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Chelsea vs. Villareal Übertragung: Wer überträgt den UEFA-Supercup heute live im TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor dem europäischen Supercup 2021, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Leider wird die Partie zwischen Chelsea und Villareal nicht im frei empfangbaren deutschen Fernsehen übertragen. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich die Streamingplattform DAZN gesichert.

Supercup Finale 2021 kostenlos online im Live-Stream auf DAZN verfolgen

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro. Wer allerdings Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr zudem den Supercup zwischen Chelsea und Villareal völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

